Sensex Today Live: जीएसटी सुधारों पर सकारात्मक चर्चा के बीच हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार

मुंबई: आगामी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों को लेकर बाजार में उत्साह के बीच, मंगलवार को भारतीय बाजार ने सकारात्मक रुख के साथ हरे निशान में शुरुआत की।

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 195.01 अंक या 0.24 प्रतिशत बढ़कर 81,468 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 46.30 अंक या 0.19 प्रतिशत बढ़कर 24,923 पर पहुंच गया।

ब्रॉडकैप इंडेक्स में भी खरीदारी देखी गई। बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स 0.30 प्रतिशत और बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.11 प्रतिशत बढ़ा।

निफ्टी में भारती एयरटेल 1.76 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा, जिसके बाद हीरो मोटोकॉर्प और एनटीपीसी का स्थान रहा। वहीं, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मारुति सुजुकी और हिंडाल्को टॉप लूजर्स रहे।

बीते कारोबारी दिन सोमवार को 4 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त के बाद निफ्टी ऑटो 0.24 प्रतिशत लुढ़क गया। निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.71 प्रतिशत का उछाल आया। ज्यादातर सूचकांकों में 0.60 प्रतिशत तक की मामूली बढ़त दर्ज की गई।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा, "व्हाइट हाउस में हुई बातचीत से संकेत मिलता है कि 'युद्ध समाप्त होने की उचित संभावना' है, जिसके परिणामस्वरूप भारत पर द्वितीयक शुल्क समाप्त हो सकते हैं। यह बाजार के नजरिए से सकारात्मक साबित हो सकता है।"

उन्होंने आगाह किया कि मौजूदा भू-राजनीतिक माहौल को देखते हुए ट्रंप प्रशासन से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी।

इस बीच, जीएसटी के मोर्चे पर सरकार की नीतिगत पहलों और अगली पीढ़ी के सुधारों के संकेतों ने मार्केट सेंटीमेंट में काफी सुधार किया है।

चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने ने कहा, "डेली चार्ट पर निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार का आकार बनाया, जो 24,700 के स्तर की ओर संभावित पुलबैक का संकेत देता है। हालांकि, प्रति घंटा आरएसआई बुलिश डायरवर्जेंस दर्शाता है, जो मजबूती और ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना का संकेत देता है। एफआईआई लॉन्ग-शॉर्ट रेश्यो केवल 8 प्रतिशत पर होने के कारण, शॉर्ट कवरिंग इस तेजी को बढ़ावा दे सकती है।"

सुबह के सत्र में एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख रहा। चीन का शंघाई सूचकांक 0.34 प्रतिशत, चीन का शेनझेन सूचकांक 0.34 प्रतिशत और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक (एचएसआई) 0.02 प्रतिशत बढ़ा। जापान का निक्केई 0.14 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.35 प्रतिशत गिरा।

अमेरिकी बाजारों में डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (डीजेआईए) ने 0.08 प्रतिशत की गिरावट, नैस्डैक ने 0.03 प्रतिशत की बढ़त और एसएंडपी 500 इंडेक्स ने 0.01 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करवाई।

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार चार सत्रों के बाद शुद्ध खरीदार बनकर 550.85 करोड़ रुपए मूल्य के भारतीय शेयर खरीदे। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 4,103.81 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर खरीदे।