Passenger Vehicles : भारत के यात्री वाहन बाजार ने नवंबर में मजबूत वृद्धि की दर्ज, 20.7 प्रतिशत बढ़ी घरेलू थोक बिक्री

नवंबर में यात्री वाहनों की बिक्री में जोरदार उछाल
Dec 03, 2025, 04:41 AM
भारत के यात्री वाहन बाजार ने नवंबर में मजबूत वृद्धि की दर्ज, 20.7 प्रतिशत बढ़ी घरेलू थोक बिक्री

नई दिल्ली: भारत के यात्री वाहन बाजार ने इस वर्ष नवंबर में मजबूत वृद्धि दर्ज करवाते हुए घरेलू थोक बिक्री में सालाना आधार पर 20.7 प्रतिशत की शानदार बढ़त दर्ज की है, जो कि बढ़कर लगभग 4.25 लाख यूनिट तक पहुंच गई।

इस वर्ष सितंबर में केंद्र की ओर से जीएसटी रेट कटौती की वजह से वाहनों की कीमतों में आई गिरावट ने ग्राहकों को नए वाहनों की खरीदारी के लिए प्रेरित किया, जिससे मांग में उछाल दर्ज किया गया।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) ने कहा कि मार्केट सेंटीमेंट मजबूत बना हुआ है।

एमएसआईएल में मार्केटिंग और सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि फैक्ट्री लेवल पर कंपनी के आठ मॉडल पूरी तरह से बिक चुके हैं और एक भी यूनिट डिस्पैच के लिए उपलब्ध नहीं रही।

उन्होंने आगे कहा कि डीलर्स के पास वर्तमान में उनके स्टॉक में करीब 80,000 यूनिट्स मौजूद हैं, जो कि 19 दिन की इंवेंट्री के बराबर हैं और 40,000 यूनिट्स और आने वाली हैं।

एमएसआईएल की घरेलू थोक बिक्री सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर नवंबर में 1,70,971 यूनिट हो गई।

बनर्जी ने आगे कहा कि दिसंबर भी एक मजबूत महीना साबित होने की उम्मीद है क्योंकि कंपनी की प्रोडक्शन टीम मांग की पूर्ति के लिए ओवरटाइम काम कर रही हैं।

उनके अनुमान के अनुसार, इस वर्ष नवंबर में यात्री वाहन उद्योग की थोक बिक्री 4,25,000 यूनिट रही, जो कि इससे पिछले वर्ष की समान अवधि में 3,52,000 यूनिट दर्ज की गई थीं। चालू वित्त वर्ष के लिए ऑटो इंडस्ट्री 5-6 प्रतिशत प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

इससे पहले सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के इंडस्ट्री डेटा के अनुसार, फेस्टिव डिमांड और जीएसटी सुधारों के कारण घरेलू पीवी थोक बिक्री इस वर्ष अक्टूबर में सालाना आधार पर 17.2 प्रतिशत बढ़ी और 4,60,739 यूनिट के आंकड़े तक पहुंच गई।

नवंबर के लिए घरेलू थोक बिक्री में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। कंपनी ने 57,436 यूनिट डिस्पैच कीं, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 22 प्रतिशत की वृद्धि थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 56,336 यूनिट्स डिस्पैच कीं, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 21.9 प्रतिशत की वृद्धि थी। हुंडई मोटर इंडिया की घरेलू थोक बिक्री 4.3 प्रतिशत बढ़कर 50,340 यूनिट हो गई। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने नवंबर में 30,085 यूनिट डिस्पैच कीं, जो कि सालाना आधार पर 19.5 प्रतिशत की वृद्धि थी।

--आईएएनएस

 

