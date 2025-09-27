इनलैंड स्पीड पोस्ट (डॉक्यूमेंट) के लिए 1 अक्टूबर से लागू होंगे नए फीचर्स और रिवाइज्ड टैरिफ

नई दिल्ली, 27 सितंबर (आईएएनएस)। डाक विभाग ने इनलैंड स्पीड पोस्ट (डॉक्यूमेंट) के लिए 1 अक्टूबर से लागू होने वाले नए फीचर्स के साथ रिवाइज्ड टैरिफ की घोषणा की है।

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "1 अक्टूबर 2025 से, स्पीड पोस्ट में ओटीपी बेस्ड डिलीवरी, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन और जीएसटी को अलग से दिखाने के साथ ट्रांसपैरेंट रेट्स होंगे। हर घर तक तेजी और तसल्ली के साथ डिलीवरी करता इंडिया पोस्ट, 167 से अधिक वर्ष की अपनी विरासत के साथ नागरिकों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से जोड़ता है। इस तरक्की का हिस्सा बनकर हमें गर्व है।"

संचार मंत्रालय के अनुसार, डाक विभाग ने देश भर में पत्रों और पार्सल की फास्ट और विश्वसनीय डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए 1 अगस्त 1986 को स्पीड पोस्ट की शुरुआत की थी।

भारतीय डाक को मॉडर्न बनाने के प्रयासों के तहत शुरू की गई इस सेवा को समयबद्ध, कुशल और सुरक्षित डाक डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था।

मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि स्पीड पोस्ट ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर विकसित होता रहा है। देश में पसंदीदा डिलीवरी सेवा के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अब इसे कुछ नई फीचर्स के साथ अपग्रेड किया गया है।

भारतीय डाक को ओटीपी-बेस्ड सुरक्षित डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट सुविधा, एसएमएस-बेस्ड डिलीवरी नोटिफिकेशन, सुविधाजनक ऑनलाइन बुकिंग सर्विस, रियल टाइम डिलीवरी अपडेट्स और यूजर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा के साथ पेश किया जा रहा है।

मंत्रालय के अनुसार, इन नए फीचर्स का उद्देश्य विश्वसनीयता, सुरक्षा और ग्राहक सुविधा को बढ़ाना है।

इसके अलावा, स्पीड पोस्ट (दस्तावेजों) के टैरिफ को भी रिवाइज किया गया है।

लोकल एरिया में स्पीड पोस्ट के लिए नया टैरिफ 50 ग्राम तक के सामान के लिए 19 रुपए, 51 ग्राम से 250 ग्राम तक के सामान के लिए 24 रुपए और 251 ग्राम से 500 ग्राम तक के सामान के लिए 28 रुपए होगा।

200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए नया टैरिफ 50 ग्राम तक के सामान के लिए 47 रुपए, 51 ग्राम से 250 ग्राम तक के सामान के लिए 59 रुपए और 251 ग्राम से 500 ग्राम तक के सामान के लिए 70 रुपए होगा।

201 से 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए नया टैरिफ 50 ग्राम तक के सामान के लिए 47 रुपए, 51 ग्राम से 250 ग्राम तक के सामान के लिए 63 रुपए और 251 ग्राम से 500 ग्राम तक के सामान के लिए 75 रुपए होगा।

501 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए नया टैरिफ 50 ग्राम तक के सामान के लिए 47 रुपए, 51 ग्राम से 250 ग्राम तक के सामान के लिए 68 रुपए और 251 ग्राम से 500 ग्राम तक के सामान के लिए 82 रुपए होगा।

1001 से 2000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए नया टैरिफ 50 ग्राम तक के सामान के लिए 47 रुपए, 51 ग्राम से 250 ग्राम तक के सामान के लिए 72 रुपए और 251 ग्राम से 500 ग्राम तक के सामान के लिए 86 रुपए होगा।

2000 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए नया टैरिफ 50 ग्राम तक के सामान के लिए 47 रुपए, 51 ग्राम से 250 ग्राम तक के सामान के लिए 77 रुपए और 251 ग्राम से 500 ग्राम तक के सामान के लिए 93 रुपए होगा।

--आईएएनएस

एसकेटी/