इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो अगस्त में 33,430 करोड़ रुपए रहा, गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ा : एम्फी

नई दिल्ली, 10 सितंबर (आईएएनएस)। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनफ्लो अगस्त में 33,430.37 करोड़ रुपए रहा है। यह जानकारी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) की ओर से बुधवार को दी गई।

एम्फी के द्वारा जारी किए गए डेटा में बताया गया कि बीते महीने लार्ज-कैप फंड्स में रिकॉर्ड 2,834.88 करोड़ रुपए का फंड आया है। मिड-कैप कैटेगरी में 5,330.62 करोड़ रुपए और स्मॉल-कैप कैटेगरी में 4,992.90 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया है।

फ्लैक्सी-कैप फंड्स में रिकॉर्ड 7,679.40 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया है, जो कि इससे पहले के महीने में आए 7,654 करोड़ रुपए के इनफ्लो से मामूली रूप से अधिक है।

गोल्ड ईटीएफ में अगस्त में 7,200 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया है, जो कि जुलाई में 1,200 करोड़ रुपए था।

मासिक आधार पर गिरावट के बावजूद, अगस्त 2025 में सकारात्मक इक्विटी प्रवाह का यह लगातार 54वां महीना था।

हालांकि, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) जून में 74.41 लाख करोड़ रुपए और जुलाई में 75.35 लाख करोड़ रुपए से थोड़ी कम होकर 75.18 करोड़ रुपए हो गया है।

एएमएफआई डेटा पर सैमको म्यूचुअल फंड के सीईओ विराज गांधी ने कहा, "कुल मिलाकर बाजार में सुधार होता दिख रहा है और पिछले 30 दिनों में 2-3 फीसदी की तेजी आई है। इसके बावजूद, हमने म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए तिमाही-दर-तिमाही इनफ्लो में मंदी देखी है।"

उन्होंने आगे कहा कि जुलाई में 42,702 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया था, जो कि अगस्त में 33,430 करोड़ रुपए है। वहीं, अगस्त 2024 से लेकर अगस्त 2025 के बीच औसत नेट इनफ्लो 33,000 करोड़ रुपए रहा है।

जुलाई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश में आश्चर्यजनक रूप से 81 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो जून में 23,587 करोड़ रुपए से बढ़कर 42,702 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था।

--आईएएनएस

एबीएस/