इजरायल के साथ भारत की पार्टनरशिप में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होंगे अहम : पीयूष गोयल

Nov 21, 2025, 03:00 PM

नई दिल्ली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि इजरायल के साथ भारत की पार्टनरशिप में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे।

केंद्रीय मंत्री ने में पेरेज सेंटर फॉर पीस एंड इनोवेशन में मीडिया से बात करते हुए कहा, "मेरा मानना ​​है कि हम अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इजरायल के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था को देखते हुए इसे प्रतिस्पर्धी कीमतों पर डीप टेक और हाई क्वालिटी इनोवेशन के लेवल तक ले जाने की उम्मीद कर सकते हैं। हम इजरायल के साथ एक गहरी पार्टनरशिप की उम्मीद कर रहे हैं, जिसकी आबादी में हर हजार व्यक्तियों पर एक स्टार्टअप है।"

उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की स्टार्टअप कैपिटल बनना चाहता है।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने पेरेज सेंटर फॉर पीस एंड इनोवेशन को लेकर कहा, "मुझे यहां आने का अवसर मिला ताकि मैं समझ सकूं कि इतना छोटा देश इतने बड़े इनोवेशन कैसे कर सकता है। इन्होंने बाधाओं को अवसरों में बदला है। जिस तरह से उन्होंने अपनी डिफेंस और खेती की जरूरतों और हेल्थ और क्लाइमेट चेंज के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच तालमेल बिठाया है। उससे मैं बेहद प्रभावित हुआ हूं।"

केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट के जरिए पेरेज सेंटर फॉर पीस एंड इनोवेशन के उनके दौरे की जानकारी दी।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "आज जाफा स्थित पेरेज सेंटर फॉर पीस एंड इनोवेशन का दौरा किया। यह एक इंस्पायरिंग हब है, जो क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और सामाजिक प्रभाव को लेकर इजरायल की यात्रा को दर्शाता है। प्रदर्शनी में इस बात की बहुमूल्य जानकारी दी गई कि इनोवेशन किस प्रकार ग्रोथ और डेवलपमेंट को गति दे सकता है।"

इससे पहले उन्होंने इजरायल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लिया।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने एक्स पर लिखा, "दोनों देशों के लीडिंग बिजनेस एसोसिएशन और व्यापार निकायों को एक साथ लाने को लेकर प्रसन्न हूं।"

