ईंधन की आपूर्ति पर्याप्त है, घबराने की कोई जरूरत नहीं: आईओसीएल

नई दिल्ली, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। सरकारी तेल विपणन कंपनी (ओएमसी) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने शनिवार को आश्वासन दिया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ईंधन आपूर्ति श्रृंखलाओं में किसी भी तरह की बाधा को कम करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों से देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर्याप्त बनी हुई है।

सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी ने कहा कि वह अपने देशव्यापी वितरण नेटवर्क की बारीकी से निगरानी कर रही है और एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे घबराकर खरीदारी न करें या अनावश्यक एलपीजी बुकिंग न करें। पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख शिपिंग मार्गों के आसपास व्यवधान से उत्पन्न चिंताओं के बावजूद आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थिर बनी हुई हैं।

कंपनी ने कहा, "इंडियनऑयल में, हम पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही आपूर्ति नेटवर्क की निरंतर निगरानी की जा रही है।"

यह आश्वासन मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति में व्यवधान की चिंताओं के बीच आया है।

अधिकारियों ने कहा कि भारतीय रिफाइनर कंपनियों ने आगामी महीनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति को सक्रिय रूप से सुरक्षित कर लिया है, जिससे घरेलू ईंधन की उपलब्धता में निरंतरता सुनिश्चित हो सकेगी।

अधिकारियों ने आगे कहा कि रिफाइनर वाणिज्यिक विचारों के आधार पर कई भौगोलिक क्षेत्रों से कच्चे तेल की सोर्सिंग करने की सुविधा भी रखते हैं, जिससे वैश्विक अस्थिरता के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि भारत ने हाल ही में ईरान से एलपीजी की एक खेप आयात की है, जो मंगलुरु के पश्चिमी बंदरगाह पर पहुंच गई है और उसे उतारा जा रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि घरेलू ईंधन की उपलब्धता स्थिर बनी हुई है, और निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने और किसी भी कृत्रिम कमी को रोकने के लिए समन्वित प्रयास जारी हैं।

इसके अलावा, 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गलत सूचनाओं का खंडन करने और नागरिकों को एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता और सुचारू वितरण के बारे में आश्वस्त करने के लिए प्रेस ब्रीफिंग आयोजित कर रहे हैं।

सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से समय पर सटीक जानकारी का प्रसार करने को कहा है।

ओएमसी वैध आईडी दिखाने पर वितरकों और पेट्रोल पंपों पर 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर भी उपलब्ध कराते हैं, जिसके लिए पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा, "5 किलोग्राम के एफटीएल सिलेंडर नजदीकी एलपीजी वितरकों पर उपलब्ध हैं और इन्हें किसी भी वैध पहचान पत्र दिखाकर खरीदा जा सकता है। पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।"

23 मार्च से अब तक लगभग 5.7 लाख ऐसे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं, जिनमें से हाल ही में एक ही दिन में 71,000 से अधिक यूनिट बेची गईं।

--आईएएनएस

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