ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए चुनाव आयोग ने मांगे सुझाव

नई दिल्ली, 29 नवंबर (आईएएनएस)। चुनाव आयोग ने अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म 'ईसीआई नेट' ऐप को ज्यादा उपयोगी और आसान बनाने के लिए आम नागरिकों से सुझाव मांगने की घोषणा की है। आयोग ने कहा कि देश के सभी नागरिक 27 दिसंबर तक ईसीआई नेट ऐप डाउनलोड करें और उसमें मौजूद 'सब्मिट अ सजेशन' टैब के माध्यम से अपने सुझाव भेजें।

आयोग का कहना है कि एक बेहतर चुनावी अनुभव और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जनता की राय बेहद महत्वपूर्ण है।

ईसीआई नेट ऐप का ट्रायल वर्जन पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और हाल में हुए उपचुनावों में इस्तेमाल किया गया था। यह नया डिजिटल प्लेटफॉर्म इस दौरान कई बड़ी सुविधाएं देने में सफल रहा।

इस ऐप की मदद से मतदाताओं को वोटिंग से जुड़ी सेवाएं तेजी से उपलब्ध कराई गईं। मतदान प्रतिशत के ट्रेंड पहले की तुलना में जल्दी सामने आए और सबसे बड़ी बात इंडेक्स कार्ड मतदान खत्म होने के 72 घंटों के भीतर प्रकाशित किए गए, जबकि पहले यह प्रक्रिया कई सप्ताह या महीनों तक चलती थी।

चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार चुनाव से मिली सीख और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, ईआरओ, ऑब्जर्वर्स और फील्ड अधिकारियों की प्रतिक्रिया को ऐप में और सुधार के लिए शामिल किया जा रहा है।

आयोग का कहना है कि नागरिकों द्वारा भेजे गए सभी सुझावों का अध्ययन किया जाएगा और ऐप के इंटरफेस और सुविधाओं को और भी उपयोगकर्ता-हितैषी बनाया जाएगा।

इस अपडेटेड प्लेटफॉर्म का औपचारिक लॉन्च जनवरी 2026 में होने की योजना है।

ईसीआई नेट ऐप चुनाव आयोग की उन प्रमुख पहलों में शामिल है, जिनका उद्देश्य तकनीक का उपयोग करके चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और आसान बनाना है।

यह परियोजना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ाई गई। इस ऐप के विकास की शुरुआत इसकी घोषणा के बाद 4 मई 2025 को की गई थी।

ईसीआई नेट ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नागरिकों के लिए चुनाव से जुड़ी सभी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है।

इसमें पहले अलग-अलग चल रहे लगभग 40 एप्लिकेशन और वेबसाइट को एकीकृत कर दिया गया है, जिनमें वोटर हेल्पलाइन ऐप (वीएचए), सीविजिल, सक्षम, पोलिंग ट्रेंड्स (वोटर टर्नआउट), अपने उम्मीदवार को जानें (केवाईसी), और अन्य ऑप्शंस शामिल हैं।

यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

--आईएएनएस

वीकेयू/डीकेपी