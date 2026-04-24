इंफोसिस का चौथी तिमाही में मुनाफा 21 प्रतिशत बढ़ा, 25 रुपए के डिविडेंड का ऐलान

मुंबई, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही (क्यू4) के नतीजे जारी कर दिए। कंपनी ने बताया कि इस दौरान उसका शुद्ध मुनाफा (नेट प्रॉफिट) साल-दर-साल 21 प्रतिशत बढ़कर 8,501 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 7,033 करोड़ रुपए था।

इस तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू 13.4 प्रतिशत बढ़कर 46,402 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल 40,925 करोड़ रुपए थी। वहीं इस तिमाही कंपनी का परिचालन लाभ 9,743 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 8,575 करोड़ रुपए था।

पूरे वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 10.20 प्रतिशत बढ़कर 29,440 करोड़ रुपए हो गया, जबकि ऑपरेशंस से आय 9.6 प्रतिशत बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई, जो पिछले साल 1.62 लाख करोड़ रहा था।

कंपनी ने अपने निवेशकों को इस तिमाही के लिए 25 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड देने की भी घोषणा की है।

वित्त वर्ष 2027 के लिए कंपनी ने अनुमान दिया है कि उसकी आय 1.5 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत तक बढ़ सकती है (स्थिर मुद्रा के आधार पर), जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन 20 से 22 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है।

मार्च तिमाही में कंपनी के सबसे बड़े सेगमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज से आय 5 प्रतिशत बढ़ी।

कंपनी के सीईओ सलिल पारेख ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा, जिसमें बड़े डील्स और एंटरप्राइज एआई रणनीति का अहम योगदान रहा।

इस तिमाही में बड़े डील्स का कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (टीसीवी) 3.2 अरब डॉलर (करीब 30,100 करोड़ रुपए) रहा। पूरे साल में यह आंकड़ा 14.9 अरब डॉलर (लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए) तक पहुंच गया।

कंपनी के सीएफओ जयेश संघराजका ने बताया कि वित्त वर्ष 2027 में कंपनी 20,000 नए ग्रेजुएट्स को नौकरी देने की योजना बना रही है। तिमाही के अंत तक कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या 3,28,594 रही।

इंफोसिस ने यह भी बताया कि उसने जापान में अपने वैश्विक विस्तार के तहत एक नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी शुरू की है।

कंपनी के शेयर नतीजों से पहले गुरुवार को एनएसई पर 2.90 प्रतिशत गिरकर 1,231.80 रुपए पर बंद हुए। कंपनी का मार्केट कैप 5.15 लाख करोड़ रुपए है (23 अप्रैल तक)।

--आईएएनएस

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