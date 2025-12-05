विज्ञान

इंडिगो संकट के बीच देश में आसमान पर पहुंचे घरेलू हवाई यात्रा टिकट के दाम

Dec 05, 2025, 01:21 PM

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। इंडिगो की ओर से बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द किए जाने के कारण शुक्रवार को देश में अन्य सभी बड़ी एयरलाइन के घरेलू उड़ानों के टिकट के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं।

एयर इंडिया की शुक्रवार की एक स्टॉप के साथ दिल्ली से बेंगलुरु तक की टिकट दाम 1.02 लाख रुपए पर पहुंच गया है, जबकि इसी रूट के लिए अकासा एयर की टिकट का दाम 39,000 रुपए है।

दिल्ली-मुंबई की एयर इंडिया की टिकट का दाम 60,000 रुपए और चेन्नई-दिल्ली रूट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिकट का दाम 41,000 रुपए और स्पाइसजेट की टिकट का दाम 69,000 रुपए पहुंच गया है।

हैदराबाद से उड़ने वाली फ्लाइट्स के दाम भी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। एक स्टॉप के साथ हैदराबाद-दिल्ली रूट पर एयर इंडिया के टिकट की कीमत 87,000 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं, हैदराबाद-मुंबई रूट पर एयर इंडिया के टिकट का दाम 41,000 रुपए से अधिक और एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिकट का दाम 36,100 रुपए हो गया है।

दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी घरेलू उड़ानें आज मध्यरात्रि तक रद्द हैं।

अकेले दिल्ली में इंडिगो की 220 से अधिक उड़ानें रद्द हो गई हैं। 100 से अधिक उड़ानें बेंगलुरु में और करीब 90 उड़ानें हैदराबाद में रद्द हुई हैं।

एयरलाइन के ऑपरेशंस को सामान्य बनाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कुछ पायलट ड्यूटी नियमों में तत्काल प्रभाव से राहत का ऐलान किया है।

विमान नियामक ने इस बढ़ते संकट को नियंत्रित करने के लिए अब अपने ताजा नोटिफिकेशन में उस नियम में छूट देने की घोषणा की है, जिसमें एयरलाइनों को पायलट के साप्ताहिक आराम के साथ छुट्टी को जोड़ने से रोक दिया गया था।

नए नोटिफिकेशन में डीजीसीए ने कहा कि मौजूदा समय में कई एयरलाइन के परिचालन में आ रही परेशानियों एवं समस्याओं के देखते हुए और ऑपरेशंस में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रावधान के रिव्यू को जरूरी समझा गया है।

नियामक ने आगे कहा, "एयरलाइनों को पायलट के साप्ताहिक आराम के साथ छुट्टी को जोड़ने से रोकने के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।"

--आईएएनएस

एबीएस/

