इंडिगो क्राइसिस के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नॉन-स्टॉप घरेलू उड़ानों पर लगाया फेयर कैप

नई दिल्ली, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। इंडिगो क्राइसिस के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से शनिवार को साफ किया गया कि कंपनी ने नॉन-स्टॉप घरेलू उड़ानों के इकोनॉमी क्लास के हवाई किराए पर अस्थाई सीमा लगा दी है।

एयरइंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने क्लियर किया है कि 4 दिसंबर से नॉन-स्टॉप घरेलू उड़ानों के इकोनॉमी क्लास के हवाई किराए को सक्रिय रूप से सीमित कर दिया गया है ताकि रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा लागू किए जाने वाले सामान्य डिमांड-सप्लाई मैकेनिज्म को रोका जा सके।"

एयरलाइन ने कहा कि कंपनी को थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से लिए गए वन-स्टॉप या टू-स्टॉप उड़ानों, इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी के कॉम्बिनेशन या बिजनेस केबिन के लास्ट मिनट के यात्रा कार्यक्रमों के स्क्रीनशॉट की जानकारी है।

इस पर एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, "तकनीकी रूप से ऐसे सभी बदलावों को सीमित करना संभव नहीं है, लेकिन हम ऐसे प्लेटफॉर्म पर निगरानी रख रहे हैं।"

इसके अलावा, एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से यात्रियों की मदद करने और उनके सामान को जल्द से जल्द उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए क्षमता को बढ़ाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इससे पहले, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई थी कि मंत्रालय ने सभी एयरलाइन को आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं कि निर्धारित किराया सीमा का सख्ती से पालन किया जाए।

मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि यह कदम इंडिगो के ऑपरेशनल क्राइसिस के बीच सभी प्रभावित मार्गों पर फेयर और रिजनेबल किराया सुनिश्चित करने के लिए के लिए उठाया जा रहा है।

मंत्रालय ने इंडिया क्राइसिस के इस मौजूदा समय में फेयर लेवल पर कड़ी निगरानी रखे जाने की भी बात कही।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "मंत्रालय रीयल-टाइम डेटा और एयरलाइनों व ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स के साथ एक्टिव कॉर्डिनेशन के जरिए फेयर लेवल पर कड़ी निगरानी जारी रखेगा। निर्धारित मानकों से हट कर आचरण करने पर व्यापक जनहित में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।"

--आईएएनएस

एसकेटी/