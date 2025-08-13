हरे निशान में खुले सेंसेक्स और निफ्टी, मेटल शेयरों में तेजी

मुंबई, 13 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ने के बाद बुधवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक बढ़त के साथ खुले।

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.22 प्रतिशत या 179 अंक बढ़कर 80,414 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी 70 अंक या 0.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,557 अंक पर पहुंच गया।

व्यापक बाजार सूचकांकों ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें बीएसई स्मॉलकैप में 0.65 प्रतिशत और बीएसई मिडकैप में 0.64 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी मेटल में 1.57 प्रतिशत और निफ्टी रियल्टी में 0.76 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। अन्य अधिकांश सूचकांक मिले-जुले रहे, जिनमें 0.10 से 0.40 प्रतिशत के बीच मामूली बढ़त और गिरावट देखी गई।

निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल्स 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा, उसके बाद टॉप गेनर्स की लिस्ट में हिंडाल्को और टाटा मोटर्स का स्थान रहा। टॉप लूजर्स में मारुति सुजुकी 0.51 प्रतिशत लुढ़क गया, उसके बाद टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक का स्थान रहा, जिनमें मामूली गिरावट दर्ज की गई।

विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कठोर टैरिफ और अमेरिका-भारत संबंधों में तनाव ने मार्केट सेंटीमेंट को प्रभावित किया है।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा, "परिणामस्वरूप, शॉर्ट पोजीशन बढ़ गई हैं, जिससे बाजार नीचे की ओर जा रहा है। धीमी आय वृद्धि, उच्च मूल्यांकन और वित्त वर्ष 26 के लिए 8-10 प्रतिशत आय वृद्धि के मामूली अनुमान ने बियर को अपनी शॉर्ट पोजीशन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। अचानक सेंटीमेंट बदलने से शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और बाजार में तेज सुधार हो सकता है।"

चॉइस ब्रोकिंग की अमृता शिंदे ने कहा, "डेली चार्ट एक लॉन्ग अप्पर विक के साथ बियरिश कैंडल के निर्माण को दर्शाता है, जो उच्च स्तरों पर बिकवाली के दबाव को दर्शाता है। प्रमुख समर्थन स्तर 24,400 और 24,300 पर हैं और इन स्तरों से नीचे टूटने पर गिरावट 24,000 क्षेत्र की ओर बढ़ सकती है। 24,600 क्षेत्र पर तत्काल प्रतिरोध देखा जा रहा है।"

नवीनतम अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से यह उम्मीद बढ़ी है कि फेडरल रिजर्व अगले महीने ब्याज दरों में कटौती कर सकता है, जिसके बाद एशिया-प्रशांत बाजार काफी हद तक हरे निशान में रहे।

अमेरिकी बाजारों में, डाउ जोंस 1.11 प्रतिशत, एसएंडपी 500 इंडेक्स 1.13 प्रतिशत और नैस्डैक कंपोजिट 1.39 प्रतिशत बढ़ा।

सभी प्रमुख एशियाई बाजार मजबूती के साथ हरे निशान में रहे। जापान का निक्केई 2.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ नए पीक पर पहुंच गया। चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.44 प्रतिशत और शेन्जेन कंपोजिट में 1.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.81 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को अपनी बिकवाली का सिलसिला जारी रखते हुए 3,398.80 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने उसी दिन 3,507.93 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

--आईएएनएस

एसकेटी/