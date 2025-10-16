हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 380 अंक चढ़ा

मुंबई, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को हरे निशान में सकारात्मक शुरुआत की। शुरुआती कारोबार में ऑटो और पीएसयू बैंक सेक्टर में खरीदारी देखी जा रही थी।

सुबह करीब 9.32 बजे, सेंसेक्स 380.54 अंक या 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,985.97 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 110.10 अंक या 0.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,433.65 पर कारोबार कर रहा था।

ब्रॉडकैप सूचकांकों में, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.26 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.54 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी ऑटो 0.83 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.33 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.38 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा 0.18 प्रतिशत की बढ़त में रहे। जबकि निफ्टी आईटी 0.14 प्रतिशत की गिरावट में कारोबार कर रहा था।

बाजार जानकारों ने कहा, "निफ्टी 50 ने पिछले सत्र में सकारात्मक रुख के साथ शुरुआत की थी और मजबूत रुझान के साथ ऊपर की ओर कारोबार किया था। इंडेक्स ने हरे निशान में बंद होते हुए निरंतर तेजी का संकेत दिया। तकनीकी दृष्टिकोण से, 25,450 से ऊपर की निरंतर चाल 25,500 की ओर तेजी का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। नीचे की ओर, तत्काल समर्थन 25,150 और 25,200 पर है, जो लॉन्ग ट्रेड के लिए संभावित प्रवेश बिंदु हो सकते हैं।"

विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन का हालिया कमेंट भारत-अमेरिका व्यापार तनाव में कमी का संकेत देता है और अगले कुछ हफ्तों में अमेरिका-भारत व्यापार समझौते की संभावना की ओर इशारा करती हैं।

उन्होंने आगे कहा, "रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर चीन के कड़े कदमों ने अमेरिका को कड़ी चोट पहुंचाई है और इसलिए, अमेरिका भारत के साथ एक समझौता करने का इच्छुक है, जिसमें दोनों देश कुछ रियायतें देंगे। हालांकि भारतीय वृहद आर्थिक स्थिति मजबूत है और वित्त वर्ष 26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को संशोधित किया जा रहा है, फिर भी कपड़ा, रत्न एवं आभूषण और चमड़ा उत्पादों जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में भारत के निर्यात और रोजगार पर गहरा असर पड़ा है। इस संदर्भ में, अमेरिका-भारत व्यापार समझौता बाज़ारों के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा।"

इस बीच, सेंसेक्स पैक में एक्सिस बैंक, इटरनल, कोटक महिंद्रा बैंक, बीईएल, ट्रेंट और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे। वहीं, इंफोसिस, टाटा स्टील, टीसीएस, एसबीआई, टेक महिंद्रा और बजाज फिनसर्व टॉप लूजर्स थे।

अमेरिकी मार्केट में पिछले ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोंस 0.04 प्रतिशत या 17.15 अंक की गिरावट के साथ 46,253.31 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 26.75 अंक या 0.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 6,671.06 और नैस्डेक 148.38 अंक या 0.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,670.08 पर हरे निशान में बंद हुआ।

लगभग सभी एशियाई बाजार सुबह हरे निशान पर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे । चीन का शंघाई इंडेक्स 0.10 प्रतिशत की बढ़त में रहा। जापान का निक्केई 0.77 प्रतिशत की बढ़त में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.78 प्रतिशत की बढ़त में कारोबार कर रहा था, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.60 प्रतिशत की गिरावट में रहा।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 15 अक्टूबर को शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 68.64 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 4,650.08 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

--आईएएनएस

एसकेटी/