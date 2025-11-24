हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, निफ्टी 26100 स्तर से ऊपर कर रहा कारोबार

मुंबई, 24 नवंबर (आईएएनएस) । भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को हरे निशान में खुले। शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी, पीएसयू बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी देखी जा रही थी।

सुबह करीब 9 बजकर 27 मिनट पर सेंसेक्स 133.13 अंक या 0.16 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,365.05 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 44.10 अंक या 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26112.25 स्तर पर बना हुआ था।

दूसरी ओर, निफ्टी बैंक 140.25 अंक या 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 59,007.75 स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 80.25 अंक या 0.13 प्रतिशत की बढ़त के बाद 60,356.55 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 23.10 अंक या 0.13 प्रतिशत की तेजी के साथ 17,870.60 स्तर पर था।

मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा, "निफ्टी और सेंसेक्स 2024 सितंबर के हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, क्योंकि एफआईआई की बिकवाली की वजह से रैली की रफ्तार कम हो गई थी। हालांकि, अब स्थिति धीरे-धीरे एक नए रिकॉर्ड हाई की ओर रैली के पक्ष में बदल रही हैं। रैली के लिए सबसे जरूरी कैटेलिस्ट मजबूत अर्निंग्स ग्रोथ से आएगा। वित्त वर्ष 27 में 15 प्रतिशत से अधिक अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल सकती है।"

इस बीच सेंसेक्स पैक में इंफोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक टॉप गेनर्स थे। वहीं, इटरनल, एमएंडएम, पावरग्रिड, बीईएल, टीएमपीवी और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे।

एशियाई बाजारों में, बैंकॉक, सोल, जकार्ता और हांग कांग सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे थे। केवल जापान और चीन लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

अमेरिकी बाजार आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को हरे निशान में बंद हुए। डाउ जोंस 1.08 प्रतिशत या 493.15 अंक की तेजी के बाद 46,245.41 पर बंद हुआ। वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.98 प्रतिशत या 64.23 अंक की बढ़त के बाद 6,602.99 स्तर और नैस्डेक 0.88 प्रतिशत या 195.03 अंक की तेजी के बाद 22,273.08 पर बंद हुआ।

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 21 नवंबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 1,766.05 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इसी कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 3,161.61 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की।

--आईएएनएस

