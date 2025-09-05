हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, निफ्टी 24,700 स्तर से ऊपर कर रहा कारोबार

मुंबई, 5 सितंबर (आईएएनएस)। जीएसटी परिषद द्वारा अलग-अलग सेक्टर में दरों में की गई परिवर्तनकारी कटौती से उत्साहित भारतीय बेंचमार्क सूचकांक शुक्रवार को हरे निशान में खुले। शुरुआती कारोबार में ऑटो, आईटी और पीएसयू बैंक शेयरों में खरीदारी देखी गई।

सुबह करीब 9.38 बजे, सेंसेक्स 140.72 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 80,858.73 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 52 अंक या 0.21 प्रतिशत बढ़कर 24,786.30 पर कारोबार कर रहा था।

निफ्टी बैंक 4.05 अंक या 0.01 प्रतिशत बढ़कर 54,079.50 पर था। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 332.05 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 57,291.20 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 82.75 अंक या 0.47 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17,704.70 पर था।

विश्लेषकों के अनुसार, निफ्टी ने जीएसटी दर के नतीजों से सकारात्मक संकेतों की उम्मीद के साथ एक आशावादी पॉजिटिव मूव का संकेत दिया है, जो आने वाले दिनों में बाजार की आगे की दिशा तय करेगा।

पीएल कैपिटल की टेक्निकल रिसर्च उपाध्यक्ष वैशाली पारेख ने कहा, "सूचकांक को 24,800 के महत्वपूर्ण 50एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) लेवल से आगे एक निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता होगी, जिससे बेंचमार्क सूचकांकों को समर्थन देने के लिए व्यापक बाजारों की भागीदारी के साथ एक और ऊपर की ओर गति मिल सकती है।"

उन्होंने कहा कि 24,500 का स्तर सूचकांक के लिए महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र बना रहेगा।

विशेषज्ञों ने कहा कि कुल मिलाकर, बाजार एक कंसोलिडेशन रेंज के भीतर मजबूती का प्रदर्शन कर रहा है। तकनीकी गति में सुधार और स्थिर घरेलू निवेश के साथ, निकट अवधि का रुझान सकारात्मक बना हुआ है।

चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने ने कहा, "ट्रेडर्स को बाय-ऑन-डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए और बैंकिंग, आईटी और ऑटो जैसे लीडिंग सेक्टर में स्टॉक-स्पेसिफिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"

इस बीच, सेंसेक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, ट्रेंट, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड और मारुति सुजुकी टॉप गेनर्स रहे। जबकि आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, सन फार्मा और एचडीएफसी बैंक टॉप लूजर्स रहे।

एशियाई बाजारों में, बैंकॉक, जापान, सोल, हांगकांग और चीन हरे निशान में कारोबार कर रहे थे।

पिछले कारोबारी सत्र में, अमेरिका का डॉव जोंस 350.06 अंक या 0.77 प्रतिशत की बढ़त के साथ 45,621.29 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 इंडेक्स 53.82 अंक या 0.83 प्रतिशत की बढ़त के साथ 6,502.08 पर और नैस्डैक इंडेक्स 209.97 अंक या 0.98 प्रतिशत की बढ़त के साथ 21,707.69 पर बंद हुआ।

संस्थागत मोर्चे पर, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 4 सितंबर को 106.34 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 2,233.09 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

