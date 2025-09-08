विज्ञान

हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, जीएसटी प्रोत्साहन के चलते ऑटो शेयरों में तेजी

Sep 08, 2025, 11:03 AM

मुंबई, 8 सितंबर (आईएएनएस)। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ संबंधी अनिश्चितता के बीच, जीएसटी प्रोत्साहन के चलते सोमवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला।

सुबह 9.35 बजे तक, सेंसेक्स 280 अंक या 0.35 प्रतिशत बढ़कर 80,991 पर और निफ्टी 84 अंक या 0.34 प्रतिशत बढ़कर 24,825 पर था। ब्रॉडकैप सूचकांक, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.77 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.72 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी ऑटो में 1.52 प्रतिशत की सबसे अधिक बढ़त दर्ज की गई, इसके बाद निफ्टी मेटल और निफ्टी रियल्टी का स्थान रहा।

निफ्टी पैक में टाटा स्टील 2.57 प्रतिशत की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा। उसके बाद टॉप गेनर्स में टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एनटीपीसी, हिंडाल्को और एसबीआई रहे, जबकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एशियन पेंट्स, डॉ रेड्डीज लैब्स, टाइटन कंपनी और ट्रेंट टॉप लूजर्स रहे।

विश्लेषकों ने कहा कि टेक्निकल फ्रंट पर, निफ्टी ने पिछले सप्ताह की मध्य सप्ताह की तेज बिकवाली के बाद मजबूती दिखाई और 24,633 के आसपास के 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) से जोरदार वापसी की। सूचकांक ने डेली चार्ट पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, जो निचले स्तरों पर खरीदारी की रुचि का संकेत देता है।

जीएसटी परिषद ने बीमा, दवाओं और दैनिक जरूरत की वस्तुओं पर दरों में कमी की है, जिससे परिवारों, किसानों और उद्योगों को काफी राहत मिली है।

चॉइस ब्रोकिंग की अमृता शिंदे ने कहा, "मुख्य समर्थन 24,600-24,280 के आसपास है, जहां 100-डे और 200-डे ईएमए मिलते हैं। 25,000 के ऊपर एक निर्णायक बंद अगले चरण की पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो संभवतः 25,500-25,675 सप्लाई जोन की ओर रास्ता खोलेगा।"

विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता बाजारों पर दबाव बनाती रहेगी।

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका-भारत संबंधों को लेकर हालिया बयान तनावपूर्ण संबंधों में सुधार का संकेत देते हैं।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा, "अफवाहें भारत के आईटी निर्यात पर संभावित प्रतिबंधों की ओर इशारा कर रही हैं, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ ने अभी तक सेवाओं के व्यापार को प्रभावित नहीं किया है। ये चिंताएं बाज़ार को प्रभावित करती रहेंगी, जिसे जीएसटी सुधारों से मनोबल मिला है। जीएसटी सुधारों से उत्साह ज्यादा देर तक नहीं रहा क्योंकि बाजार ने जीएसटी दरों में कटौती को पहले ही आंशिक रूप से नजरअंदाज कर दिया था।"

शुक्रवार को अमेरिकी बाजार लाल निशान पर बंद हुए, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.48 प्रतिशत की गिरावट में रहा, जबकि नैस्डैक 0.03 प्रतिशत और एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.32 प्रतिशत गिरे।

एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हुआ। चीन का शंघाई सूचकांक 0.16 प्रतिशत और शेन्जेन 0.18 प्रतिशत की बढ़त में रहे। जापान का निक्केई 1.42 प्रतिशत बढ़ा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.36 प्रतिशत बढ़ा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.2 प्रतिशत की मामूली बढ़त दर्ज की गई।

विदेशी निवेशकों (एफआईआई/एफपीआई) ने भारतीय शेयरों से 1,304.91 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,821.23 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

--आईएएनएस

एसकेटी/

