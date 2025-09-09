हरे निशान में खुला भारतीय शेयर बाजार, आईटी शेयरों में उछाल

मुंबई, 9 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को हरे निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में निफ्टी आईटी सूचकांक 1.7 प्रतिशत की बढ़त के साथ तेजी में रहा।

सुबह करीब 9.23 बजे, सेंसेक्स 355 अंक या 0.44 प्रतिशत बढ़कर 81,142 पर कारोबार कर रहा था और निफ्टी 99 अंक या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 24,873 पर था।

ब्रॉडकैप सूचकांक स्थिर रहे, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.05 प्रतिशत की मामूली तेजी रही और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.01 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

इन्फोसिस ने हाल ही में घोषणा की कि कंपनी 11 सितंबर 2025 को होने वाली बैठक में इक्विटी शेयरों के बायबैक के प्रस्ताव पर विचार करेगी, जिसके बाद कंपनी के शेयर 3.35 प्रतिशत की तेजी के साथ मजबूत बढ़त में रहे और निफ्टी आईटी में तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा, आईटी कंपनी विप्रो में भी 2.36 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

निफ्टी पैक में टेक महिंद्रा, टीसीएस, बजाज फिनसर्व टॉप गेनर्स रहे। वहीं, टाइटन, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा कंज्यूमर और टाटा मोटर्स टॉप लूजर्स की लिस्ट में रहे।

सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी आईटी के अलावा, निफ्टी फार्मा 0.47 प्रतिशत और निफ्टी ऑटो 0.21 प्रतिशत की बढ़त के साथ हरे निशान में रहे। कई अन्य सूचकांकों में मामूली गिरावट दर्ज की गई।

विश्लेषकों ने कहा कि निफ्टी सूचकांक ने डेली चार्ट पर एक लॉन्ग अपर शैडो के साथ एक स्मॉल रेड कैंडल बनाई है, जो कंसोलिडेशन और अस्थिरता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा, "हालांकि निचले स्तरों पर खरीदारी की रुचि दिखाई दे रही है, 24,900-25,000 जोन एक कठिन बाधा बना हुआ है। सपोर्ट 24,620 स्तर पर है और जब तक निफ्टी 25,000 से नीचे कारोबार करता है, तब तक कुछ कंसोलिडेशन या हल्की कमजोरी बनी रह सकती है।"

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य बाजार रणनीतिकार आनंद जेम्स ने कहा, "24,870 के स्तर पर पहुंचते ही ऊपर की ओर गति गायब हो गई, जिसे हमने कल एक महत्वपूर्ण धुरी के रूप में चिह्नित किया था। हालांकि नीचे की ओर मोड़ अचानक और तीव्र था। आगे की स्पष्टता के लिए हम 24,730-870 के स्तर से आगे बंद होने की उम्मीद करेंगे।"

अमेरिकी बाजारों में डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.25 प्रतिशत, नैस्डैक 0.45 प्रतिशत और एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.21 प्रतिशत की बढ़त में रहे।

अमेरिका में निवेशक अब दो प्रमुख मुद्रास्फीति रिपोर्टों का इंतजार कर रहे हैं, जो यह निर्धारित कर सकती हैं कि फेडरल रिजर्व के नीति निर्माता अगले सप्ताह अपनी बैठक में क्या फैसला लेंगे।

सुबह के सत्र में एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हुआ। चीन का शंघाई सूचकांक 0.35 प्रतिशत और शेन्जेन 1 प्रतिशत की गिरावट में रहे। जापान का निक्केई 0.2 प्रतिशत, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक 0.82 प्रतिशत की बढ़त में रहे। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.06 प्रतिशत बढ़ा।

विदेशी निवेशकों (एफआईआई/एफपीआई) ने शुक्रवार को भारतीय शेयरों से 2,170.35 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 3,014.30 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।

