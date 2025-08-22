विज्ञान

हर 10 में 9 नियोक्ता 2025 की दूसरी छमाही में भर्ती की बना रहे योजना : रिपोर्ट

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 22, 2025, 10:03 AM

नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। भारत का व्हाइट कॉलर जॉब मार्केट आने वाले समय में मजबूत रह सकता है, क्योंकि 94 प्रतिशत नियोक्ता 2025 की दूसरी छमाही में भर्ती की योजना बना रहे हैं। यह जानकारी शुक्रवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।

जॉब प्लेटफॉर्म नौकरी की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया कि 72 प्रतिशत नियोक्ताओं ने संकेत दिया है कि वह दूसरी छमाही में नई नौकरियां पैदा करेंगे। वहीं, 22 प्रतिशत नियोक्ता केवल रिप्लेसमेंट के जरिए मौजूदा पदों को भरना चाहते हैं।

जॉब प्लेटफॉर्म के अनुसार, आईटी, बिजनेस डेवलपमेंट और ऑपरेशंस फंक्शन जैसी नौकरियों को इस भर्ती में प्रमुखता मिल सकती है।

रिपोर्ट में बताया गया कि एआई के कारण नौकरियों के नुकसान की चल रही चर्चा के बावजूद, 87 प्रतिशत नियोक्ता समग्र रोजगार पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखते हैं।

हालांकि, 13 प्रतिशत का मानना है कि एआई उभरती हुई नौकरियों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है, "जिन क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा होने की संभावना है, उनमें आईटी (42 प्रतिशत), एनालिटिक्स (17 प्रतिशत) और बिजनेस डेवलपमेंट (11 प्रतिशत) शामिल हैं, जहां नियोक्ता नए एआई-संचालित अवसरों के बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं।"

मजबूत नियुक्ति भावना विशिष्ट तकनीकी भूमिकाओं की मांग से प्रेरित है, जहां 37 प्रतिशत नियोक्ता आईटी पदों पर नियुक्ति की योजना बना रहे हैं।

4-7 साल के अनुभव वाले मध्यम-स्तरीय पेशेवरों की सबसे ज्यादा मांग है, और 47 प्रतिशत नियोक्ता इस अनुभव बैंड में नियुक्ति की योजना बना रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रवेश स्तर के उम्मीदवारों (3 साल तक) की नियुक्ति 29 प्रतिशत नियोक्ता करना चाहते हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि केवल 17 प्रतिशत नियोक्ता 8-12 वर्ष के अनुभव वाले पेशेवरों को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं, जबकि केवल 3 प्रतिशत नियोक्ता 13-16 वर्ष के अनुभव वाले पेशेवरों को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं।

यह रिपोर्ट 1,300 से अधिक नियोक्ताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई है।

--आईएएनएस

एबीएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...