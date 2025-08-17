हमारे आईआईटी संस्थान 'आत्मनिर्भर भारत' की आधारशिला बनेंगे : धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि हमारे आईआईटी संस्थानों की भूमिक 'आत्मनिर्भर भारत' की आधारशिला के रूप में अहम होगी।

केंद्रीय मंत्री प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटूट समर्थन से, हमारे प्रतिभाशाली युवाशक्ति टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और उद्यमिता के नियमों को नए सिरे से लिखेंगे और एक 'समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत' का निर्माण करेंगे।"

उन्होंने कहा कि हमारे आईआईटी संस्थान आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बनेंगे।

केंद्रीय मंत्री प्रधान ने आईआईटी दिल्ली के छात्रों से बातचीत की, जिसकी जानकारी उन्होंने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा कर दी।

केंद्रीय मंत्री ने लिखा, "पीएम मोदी द्वारा अपने निर्णायक स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान दिए गए आह्वान को आगे बढ़ाते हुए आज सुबह आईआईटी दिल्ली के छात्रों के साथ बातचीत की और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और 2047 तक 'समृद्ध भारत' के विजन को पूरा करने के लिए सामूहिक कार्रवाई को गति देने की आवश्यकता पर जोर दिया।"

उन्होंने आगे कहा, "समय को भी मोड़ देने का, यही समय है, सही समय है।"

केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताते हुए कहा कि हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ता और संकल्प, आत्मनिर्भरता की खोज के साथ मिलकर भारत की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के साथ-साथ उसकी तकनीकी और आर्थिक संप्रभुता को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

उन्होंने छात्रों के साथ अपनी इस बातचीत को लेकर कहा, "उनके सपनों और आकांक्षाओं, रिसर्च के क्षेत्रों, वर्तमान में उनके सामने आने वाली तकनीकी चुनौतियों और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा बताई गई चुनौतियों और अवसरों पर उनके दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। साथ ही, क्षमताओं को बढ़ाने और इनोवेशन की भावना का विस्तार करने पर अपने विचार साझा किए।"

उन्होंने आगे कहा, "प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने और भारत को समाधानों के ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने के लिए भारत के इनोवेटर्स और शोधकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।"

केंद्रीय मंत्री प्रधान ने बताया कि छात्रों को उनके इनोवेटिव आइडिया को सामने लाने, चुनौतियों पर काम करने और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तक निरंतर प्रयास करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

केंद्रीय मंत्री ने आईआईटी छात्रों के साथ सुबह का नाश्ता भी किया, जिसकी तस्वीरें भी उनके द्वारा एक्स हैंडल पर साझा की गईं।

