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'हमें आपसे खूब प्यार मिला...', आर्टेमिस II मिशन को वैश्विक समर्थन पर एस्ट्रोनॉट्स ने जताया आभार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 18, 2026, 11:46 PM

नई दिल्ली, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आर्टेमिस II के एस्ट्रोनॉट्स रीज वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन धरती पर सुरक्षित लौट आए हैं। उन्होंने मिशन के बाद पहली बार सार्वजनिक बयान देते हुए स्पेस और चांद का रोमांचक अनुभव साझा किया और दुनिया भर से मिले अपार समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

क्रू सदस्यों ने भावुक होते हुए कहा कि पृथ्वी से दूर चांद के आसपास का अनुभव जीवन बदलने वाला था। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह मिशन युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष की ओर प्रेरित करेगा।

मिशन के कमांडर रीड वाइजमैन ने बताया, “विक्टर, क्रिस्टीना, जेरेमी... आप सबका धन्यवाद। यह एक अविश्वसनीय रोमांच था और यह इस क्रू और पूरी यात्रा के दौरान एक-दूसरे के सहयोग से ही संभव हो पाया। हमारे बीच हमेशा के लिए एक खास रिश्ता बन चुका है। चार इंसान इससे ज्यादा करीब नहीं हो सकते, सिवाय इसके कि वे एक परिवार हों।”

वाइजमैन ने पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ओरियन स्पेसक्राफ्ट को ‘ओटे-इटीग्रेटी’ नाम दिया और कहा कि नासा और उसके अंतरराष्ट्रीय साझेदारों ने यह शानदार मशीन तैयार की, जो चार इंसानों को चांद के चारों ओर घुमाकर सुरक्षित वापस ला सकी। उन्होंने मीडिया और दुनियाभर के लोगों का भी आभार जताया, जिन्होंने मिशन पर ध्यान दिया और उससे जुड़े।

वाइजमैन ने कहा, “जब हम घर लौटे तो हम हैरान रह गए कि दुनिया भर से इस मिशन के लिए कितना जबरदस्त समर्थन, गर्व और अपनापन मिला। हम यही चाहते थे कि कुछ ऐसा करें जो दुनिया को एक साथ लाए और एकजुट करे।”

मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच भावुक नजर आईं। उन्होंने कहा, “हमने यह सब मिलकर किया है। हम आपके दिलों को अपने साथ ले गए थे और आपके दिलों ने हमारे दिलों को खुश कर दिया।"

क्रिस्टीना ने बताया कि लौटने के बाद उनके पति ने लोगों से बात की और बताया कि मिशन का लोगों पर गहरा सकारात्मक असर पड़ा है। उन्होंने कहा, “यह असर सिर्फ देखने वालों की संख्या का नहीं था, बल्कि इसने लोगों के बीच की तमाम सीमाओं और पहचानों को पीछे छोड़ दिया था। एस्ट्रोनॉट का मूलमंत्र यही होता है कि वे दोस्तों की तरह उड़ान भरें और दोस्तों की तरह ही जमीन पर उतरें। हमने दोस्तों की तरह उड़ान भरी और सबसे अच्छे दोस्तों की तरह वापस लौटे।”

क्रू सदस्यों ने बताया कि मिशन के दौरान उन्होंने एक-दूसरे का हौसला बढ़ाया और टीम वर्क की मिसाल पेश की। उन्होंने नासा की पूरी टीम, इंजीनियर्स और दुनिया भर के लोगों को धन्यवाद दिया, जिनके समर्थन से यह मिशन सफल हुआ।

आर्टेमिस II मिशन चांद के चारों ओर मानवयुक्त उड़ान का महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य के आर्टेमिस कार्यक्रम और चंद्रमा पर मानव लैंडिंग की तैयारी है। अंतरिक्ष यात्रियों ने कहा कि यह यात्रा न सिर्फ उनके लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायक रही।

--आईएएनएस

एमटी/एबीएम

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