हुंडई मोटर इंडिया ने चेन्नई प्लांट से अपनी पहली मास-मार्केट ईवी लॉन्च करने का किया ऐलान

नई दिल्ली, 4 जून (आईएएनएस)। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार को घोषणा की कि वह भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने और स्थानीयकरण को मजबूत करने के अपने प्रयासों के तहत, इस साल अपने चेन्नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से दो नए मॉडल लॉन्च करेगी, जिनमें उसका पहला मास-मार्केट इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल है।

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कंपनी ने कहा कि वह तमिलनाडु को भारत के अपने प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए वह अगले दो से तीन वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में निवेश, प्रमुख घटकों के स्थानीयकरण और प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का सपोर्ट करेगी।

कंपनी ने आगे कहा कि देश में किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख शहरी और ट्रांजिट कॉरिडोर में उच्च क्षमता वाले चार्जर्स का एक रणनीतिक रूप से वितरित नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ तरुण गर्ग ने कहा कि कंपनी चेन्नई स्थित संयंत्र से इस वर्ष के भीतर दो नए मॉडल लॉन्च करेगी, जिनमें इसकी पहली विशेष रूप से बड़े पैमाने पर बाजार में उतारी जाने वाली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) भी शामिल है।

उन्होंने आगे कहा कि यह कदम भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने और एक मजबूत ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गर्ग ने यह भी कहा कि ईवी निर्माण के स्थानीयकरण के साथ-साथ, कंपनी भविष्य की गतिशीलता तकनीकों के लिए कुशल प्रतिभा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यबल विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है।

कंपनी ने बताया कि उसने तमिलनाडु में निर्मित 39 लाख से अधिक वाहन 150 से अधिक देशों को निर्यात किए हैं, जो वैश्विक विनिर्माण नेटवर्क में राज्य के महत्व को दर्शाता है।

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने यह भी बताया कि उसने ईवी पावरट्रेन के लिए तमिलनाडु का पहला बैटरी सब-असेंबली प्लांट स्थापित किया है और अपनी ईवी रणनीति के हिस्से के रूप में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य महत्वपूर्ण घटकों का सक्रिय रूप से स्थानीयकरण कर रहा है।

--आईएएनएस

एबीएस