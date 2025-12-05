'होंडा मोटरसाइकल एंड स्कूटर इंडिया' की घरेलू बिक्री में नवंबर में 23 प्रतिशत का उछाल दर्ज

विज्ञान

Dec 05, 2025

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। होंडा मोटरसाइकल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने इस वर्ष नवंबर में अपने घरेलू बिक्री में 23 प्रतिशत के उछाल की जानकारी दी, जो बढ़कर 5,33,645 यूनिट हो गई। जबकि, इससे पिछले वर्ष की समान अवधि में कंपनी ने घरेलू स्तर पर 4,32,888 यूनिट की बिक्री की थी।

कंपनी की कुल बिक्री का आंकड़ा 5,91,136 यूनिट तक पहुंच गया, जो कि बीते वर्ष नवंबर की 4,72,749 यूनिट से 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वहीं कंपनी का निर्यात भी बीते वर्ष नवंबर की 39,861 यूनिट से 44 प्रतिशत बढ़कर इस वर्ष नवंबर में 57,491 यूनिट हो गई।

एचएमएसआई का बिक्री डेटा विदेशी बाजारों में निरंतर मांग और घरेलू स्तर पर मजबूत रिटेल कारोबार को दिखाते हैं।

कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर तक की अवधि के लिए 42,32,748 यूनिट की कुल बिक्री के आंकड़े की जानकारी दी है, जिसमें 38,12,096 यूनिट की बिक्री घरेलू स्तर पर हुई और 4,20,652 यूनिट का निर्यात हुआ।

कंपनी ने बिक्री में इस वृद्धि का श्रेय सुधरते मार्केट सेंटीमेंट, विस्तारित रिटेल नेटवर्क और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मांग में रिकवरी जैसे कारकों को दिया।

एचएमएसआई ने कंपनी की रोड सेफ्टी अवेयरनेस पहलों पर प्रकाश डाला। कंपनी ने नागपुर, नासिक, द्वारका, बोकारो, हलद्वानी, करनाल, बहादुरगढ़, बीकानेर, कूच बिहार, शाजापुर, थेनी और बेलगाम सहित कई शहरों में अवेयरनेस कैंपेन चलाया। इन कार्यक्रमों ने इंटरैक्टिव लर्निंग मॉड्यूल के जरिए रिस्पॉन्सिबल राइडिंग को बढ़ावा दिया।

कंपनी ने कोयंबटूर और वाराणसी में रोड सेफ्टी कन्वेंशन भी आयोजित किए, जिसमें स्कूल प्रिंसिपल्स और टीचर्स को बच्चों को रोड सेफ्टी सीखाने को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इसके अलावा, जीएसटी ब्याज दरों में हालिया कटौती ने भी भारत के दोपहिया बाजार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके साथ इस वर्ष अक्टूबर में मासिक आधार पर सबसे अधिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन 1.85 मिलियन यूनिट रिकॉर्ड किए गए।

कंपनी ने 2028 में भारत में एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल प्लांट स्थापित करने का भी एलान किया है।

