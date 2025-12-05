विज्ञान

Silver Futures Rise : आरबीआई की मौद्रिक नीति घोषणा के बाद सोना-चांदी की कीमतों में तेजी

आरबीआई नीति के बाद सोना-चांदी में तेजी, एमसीएक्स पर कीमतों में उछाल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 05, 2025, 08:07 AM
आरबीआई की मौद्रिक नीति घोषणा के बाद सोना-चांदी की कीमतों में तेजी

मुंबई: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर शुक्रवार के कारोबारी दिन आरबीआई की मौद्रिक नीति घोषणा के बाद कीमती धातुओं की कीमत में तेजी दर्ज की गई।

सुबह के कारोबार में करीब 11 बजकर 24 मिनट पर एमसीएक्स पर सोने की फरवरी वायदा कीमतें 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,30,425 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं, जबकि एमसीएक्स पर चांदी की मार्च वायदा कीमतें 1.90 प्रतिशत बढ़कर 1,81,522 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गईं।

इससे पहले, आरबीआई की मौद्रिक नीति घोषणा से पहले शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोने की फरवरी वायदा कीमतें 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,29,892 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई थी, जबकि एमसीएक्स पर चांदी की मार्च वायदा कीमतें 0.74 प्रतिशत बढ़कर 1,79,461 रुपए प्रति किलोग्राम पर बनी हुई थीं।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को 10 बजे मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बैठक के फैसलों का ऐलान किया। केंद्रीय बैंक ने तीन दिवसीय एमपीसी बैठक के नतीजों में रेपो रेट को लेकर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का एलान किया, जिसके बाद रेपो रेट 5.50 प्रतिशत से कम होकर 5.25 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, मौद्रिक नीति के रुख को 'न्यूट्रल' रखा गया है।

वैश्विक स्तर पर, निवेशकों को अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार है। इन आकंड़ों की यूएस फेडरल रिजर्व के अगले पॉलिसी मूव को लेकर उम्मीदों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

इस बीच, भारतीय मुद्रा रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 9 पैसे बढ़कर 89.80 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। यह उछाल करेंसी मार्केट में उथल-पुथल भरे सप्ताह के बाद देखा गया है।

इससे पहले रुपया गुरुवार को इंटरबैंक फॉरन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर के मुकाबले 26 पैसे की बढ़त के साथ 89.89 पर बंद हुआ। इस रिकवरी को यूएस डॉलर इंडेक्स और आरबीआई के संभावित हस्तक्षेप से समर्थन मिला।

 

--आईएएनएस

 

 

 

Silver PricesIndian economyRBI policyCommodities MarketMCX Updaterepo rate cutGold Prices

Related posts

Loading...

More from author

Loading...