Global Oil Prices : अमेरिका ने सभी देशों को रूसी कच्चा तेल खरीदने की मंजूरी दी, कीमतों में आई गिरावट

नई दिल्ली: अमेरिका की ओर से सभी देशों को रूसी कच्चा तेल खरीदने की मंजूरी के बाद शुक्रवार को वैश्विक स्तर पर कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है।

खबर लिखे जाने तक ब्रेंट क्रूड 0.47 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 99.99 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.67 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 95.09 डॉलर प्रति बैरल पर था।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर कहा कि मौजूदा आपूर्ति तक पहुंच बढ़ाने के लिए, अमेरिका सभी देशों को समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने की एक अस्थायी छूट प्रदान कर रहा है।

बेसेंट ने पोस्ट किया कि यह सीमित दायरे वाला, अल्पकालिक उपाय केवल पहले से ही परिवहन में मौजूद तेल पर लागू होता है और इससे रूसी सरकार को कोई महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ नहीं होगा, जिसे अपने ऊर्जा राजस्व का अधिकांश हिस्सा निष्कर्षण स्थल पर लगाए गए करों से प्राप्त होता है।

उन्होंने आगे कहा कि तेल की कीमतों में यह अस्थायी वृद्धि एक अल्पकालिक और अस्थायी व्यवधान है, जिससे दीर्घकाल में हमारे देश और अर्थव्यवस्था को भारी लाभ होगा।

अमेरिका द्वारा दी गई छूट रूसी मूल के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू होती है, जिन्हें 12 मार्च को पूर्वी समयानुसार रात 12:01 बजे या उससे पहले जहाजों पर लादा जाना था।

बुधवार को, अमेरिका ने अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने की घोषणा की।

इस बीच, भारतीय सरकार ने कहा कि कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है, और सुरक्षित मात्रा होर्मुज मार्ग से आपूर्ति की जाने वाली मात्रा से अधिक है।

इस संकट से पहले, भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 45 प्रतिशत होर्मुज मार्ग से होकर गुजरता था।

अब भारत ने कच्चे तेल की इतनी मात्रा सुरक्षित कर ली है जो बाधित जलडमरूमध्य मार्ग से उसी अवधि में प्राप्त होने वाली मात्रा से कहीं अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि संघर्ष शुरू होने से पहले गैर-होर्मुज स्रोतों से कच्चे तेल की खरीद 55 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर लगभग 70 प्रतिशत हो गई है।

भारत अब 40 देशों से कच्चा तेल खरीदता है, जबकि 2006-07 में यह आंकड़ा 27 था। कई वर्षों से निरंतर नीति के माध्यम से हासिल किए गए इस संरचनात्मक विविधीकरण ने हमें ऐसे विकल्प दिए हैं जो अन्य देशों के पास अब नहीं हैं।

पुरी ने बताया कि रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं। कई मामलों में तो वे 100 प्रतिशत से भी अधिक क्षमता पर चल रही हैं।

--आईएएनएस