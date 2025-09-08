घर में पकाई जाने वाली थाली अगस्त में हुई सस्ती, 8 प्रतिशत तक गिरे दाम

नई दिल्ली, 8 सितंबर (आईएएनएस)। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कमोडिटी की कीमतों में नरमी के बीच, अगस्त में घर में पकाई जाने वाली शाकाहारी और मांसाहारी थाली की कीमतों में सालाना आधार पर क्रमशः 7 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की गिरावट आई।

क्रिसिल इंटेलिजेंस के अनुसार, शाकाहारी थाली की कीमतों में गिरावट प्याज, आलू और दालों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण आई है।

आलू और प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर क्रमशः 31 प्रतिशत और 37 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो एक उच्च आधार है। एक वर्ष पहले की समान अवधि में, आलू का उत्पादन झुलसा रोग और मौसम परिवर्तन के कारण 5-7 प्रतिशत कम हो गया था, जिससे कीमतें बढ़ गई थीं।

इस वर्ष, उत्पादन 3-5 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है। प्याज के वार्षिक उत्पादन में 18-20 प्रतिशत की वृद्धि के कारण इस वर्ष कीमतों में गिरावट आई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उत्पादन और स्टॉक के कारण दालों की कीमतों में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है।

क्रिसिल इंटेलिजेंस के निदेशक पुशन शर्मा ने कहा, "आलू और प्याज की कीमतों में गिरावट उच्च आधार पर हुई, जबकि अधिक उत्पादन के कारण दालों की कीमतों में नरमी आई। हालांकि, टमाटर और वनस्पति तेल की कीमतों में वृद्धि ने थाली की लागत में समग्र गिरावट को सीमित कर दिया।"

निकट भविष्य में, सब्जियों और दालों के उच्च आधार के कारण थाली की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में कम रहने की संभावना है।

शर्मा ने कहा कि पीली मटर और काले चने के मुफ्त आयात की अनुमति देने के सरकार के फैसले से दालों की कीमतों पर दबाव पड़ने की उम्मीद है।

मांसाहारी थाली की लागत में गिरावट ब्रॉयलर की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत की गिरावट के कारण हुई, जो लागत का लगभग 50 प्रतिशत है। सब्जियों और दालों की कम कीमतों ने भी इसमें योगदान दिया।

घर पर थाली बनाने की औसत लागत उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में प्रचलित लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है। मासिक परिवर्तन आम आदमी के खर्च पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है।

--आईएएनएस

