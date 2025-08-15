विज्ञान

गौतम अदाणी ने स्वतंत्रता दिवस पर 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रति अपना संकल्प दोहराया

Aug 15, 2025

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस) । अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर 'आत्मनिर्भर भारत' के प्रति अपना संकल्प दोहराते हुए समूह द्वारा देश के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

स्वतंत्रता दिवस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में अरबपति उद्योगपति ने एक छोटा वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें अदाणी समूह द्वारा 'आत्मनिर्भरता' के लिए किए जा रहे सभी कार्यों को दिखाया गया है।

गौतम अदाणी ने कहा, "सभी भारतीयों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! इस दिन, आइए हम स्वतंत्रता के प्रति अपने संकल्प को दोहराएं, जो 'आत्मनिर्भरता' की अदम्य भावना - इनोवेशन करने, खोज करने और निर्माण करने की भावना से प्रेरित है।"

उन्होंने आगे कहा, "मजबूत पुलों से लेकर आधुनिक बंदरगाहों तक, हमारी प्रयोगशालाओं से लेकर हमारे आकाश तक, विज्ञान, रिसर्च और टेक्नोलॉजी भारत के पथ को प्रकाशित करें। एकता और सरलता में, हमारा राष्ट्र अडिग है। जय हिंद!"

पिछले महीने, गौतम अदाणी ने घोषणा की थी कि समूह अगले पांच वर्षों में लगभग 100 अरब डॉलर के पूंजीगत व्यय निवेश की तैयारी कर रहा है।

गौतम अदाणी ने कहा, "इस प्रतिबद्धता का पैमाना और गति भारत के निजी क्षेत्र के इतिहास में अभूतपूर्व है क्योंकि हम भारत के उत्थान की रीढ़ को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं, जिसे 1.4 अरब सपनों को साकार करना है।"

मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, गौतम अदाणी ने कहा कि ये निवेश अदाणी समूह के भारत के भविष्य में विश्वास की अभिव्यक्ति हैं, जिसमें एनर्जी ग्रिड, लॉजिस्टिक्स और देश की औद्योगिक रीढ़ शामिल हैं।

अदाणी समूह भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर है, जिसके पास भारत के 25 प्रतिशत से अधिक यात्री और देश के 38 प्रतिशत हवाई माल ढुलाई का दायित्व है। कंपनी के पास भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है, जो देश के 30 प्रतिशत समुद्री माल का प्रबंधन करता है।

अदाणी समूह भारत का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे कुशल सीमेंट निर्माता होने के साथ-साथ एयरोस्पेस, रक्षा, डेटा सेंटर और रियल एस्टेट की भी प्रमुख कंपनी है।

--आईएएनएस

एसकेटी/एबीएस

