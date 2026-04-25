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गैस की हेराफेरी रोकने के लिए डीएसी आधारित गैस डिलीवरी 94.5 प्रतिशत से अधिक बढ़ी: सरकार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 25, 2026, 01:46 PM

नई दिल्ली, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। सरकार ने शनिवार को बताया कि अवैध गैस की हेराफेरी रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित एलपीजी गैस डिलीवरी 94.5 प्रतिशत से अधिक हो गई है। साथ ही, शुक्रवार को पूरे उद्योग में ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडर बुकिंग लगभग 99 प्रतिशत तक बढ़ गई।

1 अप्रैल, 2026 से अब तक 18.63 लाख से अधिक 5-किलो के एफटीएल सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। शुक्रवार को देशभर में लगभग 80,000 5-किलो के छोटे सिलेंडर बेचे गए।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि 3 अप्रैल, 2026 से सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस कंपनियों (ओएमसी) ने 5-किलो एफटीएल सिलेंडरों के लिए 8,770 से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं, जिनमें 1,38,000 से अधिक 5-किलो एफटीएल सिलेंडर बेचे गए हैं।

शुक्रवार को 230 से अधिक शिविरों के माध्यम से 5,717 5-किलो एफटीएल सिलेंडर बेचे गए।

इसके अलावा, अप्रैल माह के दौरान (24 अप्रैल तक), कुल 1,55,524 मीट्रिक टन (81.85 लाख से अधिक 19-किलो एलपीजी सिलेंडरों के बराबर) वाणिज्यिक एलपीजी बेची गई है।

2026 से अब तक 5.36 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शनों को गैसीफाइड किया जा चुका है और अतिरिक्त 2.61 लाख कनेक्शनों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है, जिससे कुल कनेक्शनों की संख्या 7.97 लाख हो गई है।

मंत्रालय ने बताया कि लगभग 6.05 लाख ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है। 24 अप्रैल तक, 42,280 से अधिक पीएनजी उपभोक्ताओं ने वेबसाइट के माध्यम से अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दिए हैं।

उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है और पीएनजी के घरेलू परिवहन और सीएनजी परिवहन को 100 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

आईजीएल, एमजीएल, गेल गैस और बीपीसीएल सहित सीजीडी कंपनियां घरेलू और वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों से सीजीडी नेटवर्क के विस्तार के लिए आवश्यक स्वीकृतियों में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।

--आईएएनएस

एमएस/

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