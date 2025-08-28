विज्ञान

'गूगल ट्रांसलेट' में नया एआई पावर्ड लाइव ट्रांसलेशन और लैंग्वेज लर्निंग फीचर हुए पेश

Aug 28, 2025, 04:56 AM

नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। तकनीकी दिग्गज गूगल ने घोषणा की है कि जेमिनी मॉडल्स की एडवांस्ड रिजनिंग और मल्टीमॉडल क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए 'गूगल ट्रांसलेट' में दो नए फीचर्स लाए जा रहे हैं, जो लाइव बातचीत और भाषा सीखने में मददगार होंगे।

ऑफिशियल रिलीज में कंपनी ने कहा कि हर महीने, लोग गूगल ट्रांसलेट, सर्च और लेंस और सर्कल टू सर्च में विजुअल ट्रांसलेशन के जरिए लगभग 1 ट्रिलियन शब्दों का अनुवाद करते हैं। अब कंपनी एआई की बदौलत, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना आसान बना रही है।

कंपनी के अनुसार, "हमने ट्रांसलेट ऐप के जरिए ऑडियो और ऑन-स्क्रीन ट्रांसलेशन के साथ रीयल-टाइम में बातचीत करने की सुविधा शुरू की है। हमारे मौजूदा लाइव बातचीत के अनुभव को बेहतर बनाते हुए हमारे एडवांस्ड एआई मॉडल अब 70 से ज्यादा भाषाओं में लाइव बातचीत करना आसान बना रहे हैं, जिनमें अरबी, फ्रेंच, हिंदी, कोरियाई, स्पेनिश और तमिल शामिल हैं।"

कंपनी ने नए फीचर को इस्तेमाल करने का तरीका बताते हुए कहा कि एंड्रॉइड और आईओएस पर ट्रांसलेट ऐप खोलने के बाद 'लाइव ट्रांसलेट' पर टैप किया जा सकता है। इसके बाद जिस भाषा को ट्रांसलेट करना है, उसे चुन कर बोलना शुरू करें।

कंपनी ने कहा, "आप अनुवाद को जोर से सुनेंगे और अपने डिवाइस पर दोनों भाषाओं में अपनी बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे। अनुवाद आपके और आपके साथी द्वारा बोली जा रही दो भाषाओं के बीच आसानी से स्विच करता है और बातचीत के विराम, लहजे और स्वरों को समझदारी से पहचानता है। इससे आप बस एक टैप से स्वाभाविक बातचीत कर सकते हैं।"

गूगल ट्रांसलेट की लाइव क्षमताएं कंपनी के एडवांस्ड वॉइस और स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल्स का इस्तेमाल करती है, जिन्हें ध्वनियों को अलग करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसका मतलब है कि यूजर को वास्तविक दुनिया में, जैसे व्यस्त हवाई अड्डों पर या किसी नए देश के शोरगुल वाले कैफे में,हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस मिलता है।

ये नई लाइव ट्रांसलेट क्षमताएं अमेरिका, भारत और मेक्सिको के यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, इस सप्ताह एक बीटा लैंग्वेज प्रैक्टिस सुविधा शुरू की जाएगी, जिसमें स्पेनिश और फ्रेंच सीखने वाले अंग्रेजी बोलने वालों के लिए, साथ ही अंग्रेजी सीखने वाले स्पेनिश, फ्रेंच और पुर्तगाली बोलने वालों के लिए कस्टमाइज्ड लिसनिंग और स्पीकिंग एक्सरसाइज शामिल होंगी।

--आईएएनएस

एसकेटी/

