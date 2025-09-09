गूगल सर्च का एआई मोड अब हिंदी में भी होगा उपलब्ध

नई दिल्ली, 9 सितंबर (आईएएनएस)। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। अब दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने भी सर्च में हिंदी में एआई मोड शुरू कर दिया है। यह वैश्विक स्तर पर सभी हिंदी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा।

कंपनी ने बताया कि इस अपटेड के साथ यूजर्स, लंबे एवं कठिन और हल्के-फुल्के सवाल हिंदी में पूछ सकते हैं और इसका जवाब हिंदी में दिया जाएगा।

कंपनी ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा, "हमने हाल ही में इसे भारत में अंग्रेजी में लॉन्च किया है और कठिन प्रश्नों को संभालने की इसकी क्षमता पर हमें शानदार प्रतिक्रिया मिली है। हम अगला कदम उठाते हुए बेहद उत्साहित हैं और आज से हम दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं के लिए हिंदी में एआई मोड शुरू कर रहे हैं।"

एआई मोड को ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए डिजाइन किया गया है जिनके उत्तर खोजने के लिए सामान्यतः कई बार सर्च करना पड़ता है।

गूगल सर्च में प्रोडक्ट मैनेजमेंट की उपाध्यक्ष हेमा बुधराजु ने कहा, "एआई सर्च को और भी उपयोगी और गूगल से कुछ भी सवाल करने को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना रहा है। हम एआई मोड को हिंदी में लाने को लेकर उत्साहित हैं और यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "दुनिया भर के लोगों के लिए सर्च को एक बेहतरीन अनुभव बनाना सिर्फ अनुवाद से कहीं ज्यादा है। इसके लिए स्थानीय ज्ञान और संदर्भ की गहरी समझ की जरूरत होती है, और जेमिनी 2.5 की एडवांस मल्टीमॉडल और रीजनिंग क्षमताएं हमें भाषा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती हैं।"

एआई मोड अपनी क्षमताओं से यूजर्स के कठिन सवालों को भी समझने में सक्षम है। यह बागवानी, सुगंधित एवं रात में खिलने वाले फूलों और विशेष वातावरण जैसे अनुरोधों की बारीकियों और जटिलताओं को समझ सकता है और घरेलू बागवानी के लिए अनुकूलित सुझाव प्रदान कर सकता है।

कंपनी ने कहा कि इस लॉन्च से यूजर्स को बेहतर सर्च अनुभव, सूचना तक आसान पहुंच और अपनी पसंदीदा भाषाओं में जानकारी तलाशने का अधिक आसान तरीका मिलेगा।

--आईएएनएस

एबीएस/