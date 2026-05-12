गूगल और एप्पल ने आरसीएस मैसेजिंग के लिए शुरू किया एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

नई दिल्ली, 12 मई (आईएएनएस)। अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनी गूगल और एप्पल ने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज (आरसीएस) मैसेजिंग, आईफोन और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए शुरू करने का ऐलान किया है। इसे क्रॉस-मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, क्योंकि इससे प्राइवेसी सुनिश्चित होगी।

एप्पल ने कहा कि उसने इंडस्ट्री इनिशिएटिव के तहत एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रिच कम्युनिकेशन सर्विसेज के सपोर्ट के लिए गूगल से साझेदारी की है। यह पारंपरिक मैसेज सिस्टम को रिप्लेस करेगा।

एप्पल के मुताबिक, यह फीचर अब आईओएस 26.5 पर चलने वाले आईफोन यूजर्स के साथ-साथ गूगल मैसेज के लेटेस्ट वर्जन का उपयोग करने वाले एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बीटा में उपलब्ध है।

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन चालू होने से, आरसीएस के माध्यम से भेजे गए संदेशों को स्मार्टफोन के बीच ट्रांसमिशन के दौरान एक्सेस या पढ़ा नहीं जा सकता है, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी सुनिश्चित होती है।

एप्पल ने कहा कि यूजर्स आरसीएस चैट में प्रदर्शित एक नए लॉक आइकन के माध्यम से एन्क्रिप्टेड बातचीत की पहचान कर सकेंगे।

इसके अलावा, यह फीचर डिफॉल्ट रूप से चालू रहेगा और धीरे-धीरे नए और मौजूदा दोनों तरह की बातचीत के लिए सक्रिय हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त गूगल ने कहा कि उसका मैसेज प्लेटफॉर्म कई वर्षों से एंड्रॉइड डिवाइसों के बीच एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेज का सपोर्ट कर रहा है, और कंपनी ने अब इन सुरक्षा सुविधाओं को क्रॉस-प्लेटफॉर्म आरसीएस तक विस्तार कर दिया है।

गूगल के अनुसार, एन्क्रिप्शन डिफॉल्ट रूप से चालू रहेगा और समर्थित डिवाइसों पर नए और मौजूदा दोनों तरह के आरसीएस के लिए धीरे-धीरे रोल आउट किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, एप्पल ने बताया कि आईमैसेज को गोपनीयता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था और यह हमेशा से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का समर्थन करता रहा है।

इसने आगे कहा कि आईमैसेज एप्पल इकोसिस्टम के भीतर उपयोगकर्ताओं के लिए संवाद करने का सबसे सुरक्षित और निर्बाध तरीका बना हुआ है।

दूसरी ओर, मेटा ने इस महीने की शुरुआत में इंस्टाग्राम पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड डायरेक्ट मैसेज को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर उपयोगकर्ताओं के लिए गोपनीयता-केंद्रित फीचर प्रभावी रूप से बंद हो गया।

--आईएएनएस

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