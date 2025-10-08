गूगल ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट, 'एआई मोड' अब 7 नई भारतीय भाषाओं में होगा उपलब्ध

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस) । टेक कंपनी गूगल ने बुधवार को भारत में अपने एआई-पावर्ड सर्च एक्सपीरियंस को लेकर नया अपडेट जारी किया है। कंपनी ने एआई मोड को 7 नई भारतीय भाषाओं में पेश किया है, जिसमें बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है।

इस रोलआउट के साथ भारत भर में लाखों यूजर्स एआई से मुश्किल सवाल पूछ सकेंगे और जवाबों को डिटेल में अपनी ही भाषा में पा सकेंगे।

एआई मोड पहले केवल इंग्लिश और हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया जा सकता था। एआई मोड यूजर्स को गहन विषय के साथ लंबी बातचीत वाले सवालों के जवाब देने में भी मदद करता आया है।

गूगल का कहना है कि एआई मोड के लॉन्च बाद से ही भारत में इसे लेकर अद्भुत प्रतिक्रिया रही है, जिसका इस्तेमाल एजुकेशन और राइटिंग से लेकर प्रोडक्ट को कंपेयर करने और ट्रिप प्लानिंग के लिए किया जा रहा है।

कंपनी ने कहा कि नई भाषा का विस्तार सर्च के लिए कंपनी के कस्टम जेमिनी मॉडल द्वारा संचालित है, जिसे केवल शब्दों का अनुवाद करने के बजाय स्थानीय भाषाओं की बारीकियों को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। इन नई भाषाओं का रोलआउट अगले सप्ताह से शुरू होगा।

इस विस्तार के साथ, गूगल ने एआई मोड में एक नया फीचर 'सर्च लाइव' भी पेश किया है, जो यूजर्स द्वारा सर्च के लिए वॉइस और कैमरा इस्तेमाल करने की सुविधा के साथ आता है।

इसके साथ, लोग गूगल से बात कर सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार रियल-टाइम हेल्प भी पा सकते हैं।

अमेरिका के बाहर भारत सर्च लाइव का एक्सपीरियंस करने वाला पहला देश होगा।

उदाहरण के लिए यूजर्स अपने कैमरे को इंग्रीडिएंट्स की ओर पॉइंट कर पूछ सकते हैं, "आइस्ड माचा बनाने के लिए इन्हें मिलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? और तुरंत इसका जवाब पा सकते हैं।

गूगल का कहना है कि यह फीचर विशेष रूप से डू इट योअरसेल्फ प्रोजेक्ट्स, ट्रबलशूटिंग, स्कूलवर्क और ट्रैवल प्लानिंग के लिए बेहद काम है।

सर्च लाइव आज से शुरू हो रहा है और आने वाले हफ्तों में अधिक से अधिक यूजर्स तक पहुंचेगा। इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स गूगल ऐप को ओपन कर सर्च बार के नीचे लाइन आइकन बार पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा, यूजर्स गूगल लेंस पर जाकर बॉटम में लाइव को सेलेक्ट कर सकते हैं।

कंपनी का कहना है कि ये अपडेट्स सर्च को अधिक सहज, संवादात्मक और एक्सेसिबल बनाने की कंपनी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

--आईएएनएस

एसकेटी/