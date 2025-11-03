गिफ्ट निफ्टी ने अक्टूबर में दर्ज किया अब तक का सबसे अधिक 106.22 अरब डॉलर का टर्नओवर

मुंबई, 3 नवंबर (आईएएनएस)। मल्टी-एसेट एक्सचेंज एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (एनएसईआईएक्स) ने सोमवार को कहा कि निफ्टी के इंटरनेशनल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट - गिफ्ट निफ्टी- ने अक्टूबर में अब तक का सबसे अधिक 106.22 अरब डॉलर का मासिक टर्नओवर दर्ज किया है।

इससे पहले उच्चतम मासिक टर्नओवर 102.35 अरब डॉलर मई 2025 में दर्ज किया गया था। इस दौरान करीब 2.11 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स का कारोबार हुआ था।

एक्सचेंज बयान में कहा गया कि यह उपलब्धि भारत की ग्रोथ स्टोरी के बेंचमार्क के रूप में गिफ्ट निफ्टी में निवेशकों के भरोसे को दिखाता है।

3 जुलाई 2023 को फुल-स्केल ऑपरेशन शुरू होने के बाद से, गिफ्ट निफ्टी ने अक्टूबर 2025 तक 52.77 मिलियन से अधिक कॉन्ट्रैक्ट और कुल 2.40 ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर दर्ज किया है।

गिफ्ट निफ्टी के फुल-स्केल ऑपरेशन शुरू होने के बाद से एनएसईआईएक्स पर ट्रेडिंग टर्नओवर तेजी से बढ़ रहा है।

एनएसई के अनुसार, "हमें गिफ्ट निफ्टी की सफलता देखकर खुशी हो रही है और हम सभी पार्टिसिपेंट्स को उनके जबरदस्त सपोर्ट और गिफ्ट निफ्टी को एक सफल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं।"

एक्सचेंज ने पहले बताया था कि गिफ्ट निफ्टी ने 24 अक्टूबर, 2025 को रिकॉर्ड ओपन इंटरेस्ट (ओआई) हासिल किया। गिफ्ट निफ्टी में 4,10,100 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट देखा गया, जिसकी कीमत 21.23 अरब डॉलर या 1,86,226 करोड़ रुपए थी।

गिफ्ट सिटी में स्थित एनएसईआईएक्स की स्थापना 5 जून, 2017 को हुई थी और इसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी द्वारा मान्यता प्राप्त है।

एनएसईआईएक्स इन्वेस्टर्स को इंडियन सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव्स, इंडेक्स डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, डिपॉजिटरी रिसीट्स और ग्लोबल स्टॉक्स ऑफर करता है। एक्सचेंज इक्विटी शेयर, एसपीएसी, आरईआईटी, इनविस्ट्स, डिपॉजिटरी रिसीट्स, डेट सिक्योरिटीज और ईएसजी डेट सिक्योरिटीज सहित प्राइमरी मार्केट प्रोडक्ट्स की एक पूरी रेंज भी प्रदान करता है।

अक्टूबर में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए गिफ्ट सिटी में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली को लॉन्च किया।

--आईएएनएस

एबीएस/