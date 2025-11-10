'फियो' माइटेक्स इंटरनेशनल टूल्स एक्सपो में लेगा भाग, भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंध होंगे मजबूत

नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशंस (फियो) रूस के मॉस्को में आयोजित होने वाले माइटेक्स इंटरनेशनल टूल्स एक्सपो में भाग लेने जा रहा है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई जानकारी के अनुसार, यह आयोजन 11-14 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है।

फियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस इंटरनेशनल इवेंट को लेकर दी गई जानकारी के अनुसार, यह रूस में टूल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट है। यह इवेंट हर वर्ष रशियन कैपिटल में मेनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स, टूल्स सप्लायर्स, कॉरपोरेट और प्राइवेट कंज्यूमर को एक साथ लाता है। बीते वर्ष 2024 में इस इवेंट में 26000 से भी अधिक बिजनेस विजिटर्स ने इवेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी।

माइटेक्स 2025 इवेंट में भारतीय प्रतिनिधीमंडल का नेतृत्व फियो के अध्यक्ष एस.सी. रल्हन करने जा रहे हैं। उनके साथ फियो के डायरेक्टर जनरल और सीईओ अजय सहाय भी मौजूद रहेंगे।

फियो के अध्यक्ष एस.सी. रल्हन ने इस अवसर पर कहा कि भारत के लिए रूस एक महत्वपूर्ण बिजनेस पार्टनर रहा है। वहीं, इंजीनियरिंग और टूल्स सेक्टर दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत कर बना सकते हैं।

उन्होंने कहा, "हमारा रूस को किया जाने वाला इंजीनियरिंग निर्यात तेजी से बढ़ रहा है और यह इस वर्ष 1.75 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।"

माइटेक्स 2025 इवेंट को लेकर रल्हन ने कहा कि इस इवेंट में हमारी भागीदारी का उद्देश्य वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करना है। साथ ही, रूस के बाजारों में भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस को बढ़ावा देना है। इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

'फियो इंडिया पैवेलियन' के तहत 20 भारतीय कंपनियों द्वारा उनके प्रोडक्ट्स को शोकेस किए जाने की उम्मीद है, जिनमें हैंड टूल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इंडस्ट्रियल हार्डवेयर और मशीनरी पार्ट्स शामिल होंगे।

फियो द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पैवेलियन हॉल नंबर 5 में लोकेटेड होगा, जो भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग ताकत को प्रदर्शित करेगा। साथ ही, भारत की ग्लोबल इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन में एक विश्वसनीय सप्लायर के रूप में पहचान को मजबूत करेगा।

इस विजिट के साइडलाइन इवेंट्स में मास्को में भारतीय दूतावास, भारत सरकार का वाणिज्य विभाग, फियो और इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से बीटूबी मीटिंग आयोजित करेगा। यह मीटिंग भारतीय निर्यातकों और रूसी उद्योग प्रतिनिधियों के बीच ट्रे़ड पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर्स और मार्केट लिंक्स को स्थापित करने के लिए की जाएंगी।

--आईएएनएस

एसकेटी/