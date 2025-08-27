विज्ञान

फोनपे से लें होम इंश्योरेंस प्लान, 181 की प्रीमियम पर 12.5 करोड़ रुपए के कवरेज की सुविधा

Aug 27, 2025, 04:51 AM

नई दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। फिनटेक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फोनपे ने घरों की सुरक्षा के लिए एक सरल और किफायती समाधान खोज निकाला है। कंपनी ने आपके घरों और उसमें रखे कीमती सामान को आग, बाढ़, भूकंप, दंगे और चोरी जैसे गंभीर जोखिमों से बचाने के लिए नया होम इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 181 रुपए है।

आपको 10 लाख से लेकर 12.5 करोड़ रुपए तक के कवरेज के लिए 181 रुपए (जीएसटी सहित) का प्रीमियम देना होगा। फोनपे ऐप पर इस किफायती प्लान के जरिए कस्टमर अपने घर और उसमें रखे फर्नीचर समेत कीमती वस्तुओं, दोनों का बीमा करा सकते हैं।

फोनपे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज के सीईओ विशाल गुप्ता ने कहा, "हमारा मानना ​​है कि भारत में घर खरीदने की आकांक्षाएं पहले से कहीं अधिक हैं और फोनपे अपनी विशेषज्ञता के साथ इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। हम हर भारतीय के लिए बीमा को सुलभ और किफायती बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

उन्होंने कहा, "हमारी नई गृह बीमा पेशकश का शुभारंभ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो घर के मालिकों को अपनी सबसे प्रिय संपत्ति की आसानी से सुरक्षा करने में सक्षम बनाता है। हमारा विश्वसनीय समाधान सुरक्षा के भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। फोनपे ऐप व्यापक और किफायती कवरेज के साथ मिनटों में डिजिटल रूप से बीमा मुहैया कराता है।"

विशाल गुप्ता ने कहा कि हमने इसे देश की महत्वाकांक्षाओं के साथ विकसित करने के लिए बनाया है, जिससे ग्राहकों को ऑनलाइन सही पॉलिसी तलाशने और चुनने की सुविधा मिलती है।

उन्होंने कहा, "हमारा मानना ​​है कि यह वित्तीय बाधाओं को दूर कर उपभोक्ताओं की अपने घरों की सुरक्षा को लेकर चिंता को खत्म कर देगा।"

हालांकि, अधिकांश गृह बीमा योजनाएं होम लोन के साथ आती हैं, लेकिन अक्सर ये महंगी होती हैं। इसके अलावा कस्टमर के लिए इन बीमा पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी सीमित होती है और इनमें पेपर वर्क भी बहुत होता है।

फोनपे ने कहा कि उसका लक्ष्य घर के मालिकों को परेशानी मुक्त, पारदर्शी और सुलभ समाधान देना है, चाहे उन्होंने होम लोन लिया हो या नहीं।

उपयोगकर्ता अपने घरों और उसमें मौजूद सामान (फर्नीचर, उपकरण, कीमती सामान, आदि) को आग, बाढ़, भूकंप, दंगे और चोरी जैसे गंभीर जोखिमों से सुरक्षित कर सकते हैं।

केवल 181 रुपए प्रतिवर्ष (जीएसटी सहित) से शुरू होने वाला प्रीमियम, 10 लाख से 12.5 करोड़ रुपए का कवरेज, हर घर और बजट के अनुकूल होना, आग, बाढ़, भूकंप, दंगे और चोरी जैसे 20 से अधिक जोखिमों से घरों को कवर करना, इस पॉलिसी की खासियत है।

इसके अलावा मौजूदा लोन वाले या उसके बिना सभी घर मालिक पॉलिसी ले सकते हैं। सभी बैंकों और लोन देने वाली संस्थाओं द्वारा होम लोन जरूरतों के लिए इसे स्वीकार करना और साथ ही बिना किसी कागजी कार्रवाई या निरीक्षण के तुरंत पॉलिसी जारी करना इसकी विशेषता में शामिल है।

