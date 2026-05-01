फोनपे पर पंजीकृत यूजर्स की संख्या 700 मिलियन के पार

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। फोनपे ने गुरुवार को कहा कि शुरुआत से लेकर 29 अप्रैल, 2026 तक प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत यूजर्स की संख्या 700 मिलियन (70 करोड़) से अधिक हो गई है।

यह उपलब्धि फोनपे की आबादी तक पहुंच और डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज वितरण में पहुंच को दिखाती है।

यह कंपनी की निरंतर वृद्धि को भी दर्शाता है, जो उपभोक्ताओं के बढ़ते भरोसे, बाजार में अग्रणी वितरण नेटवर्क और विश्वसनीय एवं सहज डिजिटल भुगतान अनुभव प्रदान करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के कारण संभव हुई है।

इस यात्रा में जो बात सबसे अलग है, वह न केवल इसका विशाल आकार है, बल्कि इसकी विकास गति भी है। फोन को अपने पहले दस लाख उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने में 136 दिन लगे, और अब यह उपलब्धि हर 6 दिन में हासिल की जा रही है। वित्त वर्ष 2023 से वित्त वर्ष 2025 तक, कंपनी ने 56.25 प्रतिशत की स्थिर वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर (सीएजीआर) बनाए रखी है, जो विशाल पैमाने पर संचालन के बावजूद इसके निरंतर विस्तार को दिखाती है।

फोनपे की वृद्धि एक सुगम और सुरक्षित वित्तीय सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से प्रेरित है। गति, विश्वसनीयता और उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजाइन पर विशेष बल देते हुए, यह प्लेटफॉर्म तेजी से डिजिटलीकरण हो रहे भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप लगातार विकसित हो रहा है।

इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, फोनपे के संस्थापक और सीईओ समीर निगम ने कहा, “अब तक 7 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार करना हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है और यह देश भर के उपयोगकर्ताओं के हम पर रखे गए विश्वास को दर्शाता है।

हमारी वर्तमान वृद्धि की गति भी उतनी ही रोमांचक है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल भुगतान की बढ़ती प्रासंगिकता को दर्शाती है। आगे बढ़ते हुए, हमारा ध्यान ऐसे उत्पाद बनाने पर केंद्रित रहेगा जो सरल, सुरक्षित और सभी के लिए सुलभ हों, साथ ही भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान देना जारी रखें।”

भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में फोनपे की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, फोनपे अपने उत्पादों का विस्तार जारी रखने और भारतीयों के लिए कई व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने का इरादा रखता है।

--आईएएनएस

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