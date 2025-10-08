फोनपे पीजी, रुपे और जियोहॉटस्टार ने यूपीआई ऑटोपे के साथ सब्सक्रिप्शन पेमेंट को आसान बनाने के लिए की साझेदारी

मुंबई, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। फोनपे पेमेंट गेटवे (फोनपे पीजी) ने बुधवार को यूपीआई ऑटोपे के साथ सब्सक्रिप्शन पेमेंट को आसान बनाने के लिए रुपे और जियो हॉटस्टार के साथ साझेदारी की घोषणा की।

फोनपे पीजी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2025 में जियो हॉटस्टार के सहयोग से रुपे क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई ऑटोपे द्वारा संचालित अपने सब्सक्रिप्शन आईक्यू (सब्सक्रिप्शन आईक्यू) की शुरुआत की घोषणा की।

इस कदम से फोनपे पीजी, रुपे क्रेडिट कार्ड द्वारा संचालित यूपीआई ऑटोपे मैंडेट प्रदान कर सकेगा, जिससे ग्राहकों के लिए रिकरिंग पेमेंट का प्रबंधन करना एक सुविधाजनक तरीका बन जाएगा।

परंपरागत रूप से यूपीआई ऑटोपे मैंडेट सीधे बैंक खातों से जुड़े होते थे, जिसका अर्थ था कि अगर डेबिट तिथि पर खाते में शेष राशि कम थी, तो भुगतान विफल हो सकता था।

रुपे क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई ऑटोपे को सक्षम कर ग्राहकों के पास अब अपने सब्सक्रिप्शन पेमेंट को क्रेडिट लाइन के माध्यम से रूट करने की सुविधा है, जिससे उन्हें अपर्याप्त धनराशि के कारण रिन्यूअल विफल होने की चिंता किए बिना जियोस्टार जैसी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होती है।

व्यापारियों और व्यवसायों के लिए, इससे भुगतान विफलताओं में कमी, ग्राहकों के कम ड्रॉप-ऑफ और एक बेहतर सब्सक्रिप्शन अनुभव प्राप्त हो सकता है।

यह समाधान कई रिकरिंग पेमेंट विधियों का समर्थन करता है, यूपीआई ऑटोपे से लेकर ईएनएसीएच और कार्ड-आधारित रिकरिंग बिलिंग तक, जिससे व्यापारियों को सभी प्रकार के सब्सक्रिप्शन पेमेंट को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म मिलता है।

फोनपे के पेमेंट गेटवे एंड ऑनलाइन मर्चेंट हेड अंकित गौर ने कहा, "इस लॉन्च के साथ, हमारा उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को रिकरिंग पेमेंट को प्रबंधित करने का एक सरल और विश्वसनीय तरीका प्रदान करना है। वे एक बार ऑटोपे सेट अप कर सकते हैं, सेवाओं तक निर्बाध पहुंच का आनंद ले सकते हैं। साथ ही, अपनी इच्छानुसार कभी भी रद्द कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए, यह सुविधा बेहतर भुगतान विश्वसनीयता और सुचारू लेनदेन सुनिश्चित करती है।"

उन्होंने आगे कहा, "रुपे क्रेडिट कार्ड्स को यूपीआई ऑटोपे में लाकर, हम इस इकोसिस्टम को एक ऐसा समाधान दे रहे हैं, जो उपयोगकर्ताओं के लिए सरल, व्यवसायों के लिए विश्वसनीय और बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए बनाया गया है।"

यह नया फीचर जल्द ही फोनपे पीजी के सब्सक्रिप्शन सूट के माध्यम से अधिक व्यवसायों के लिए उपलब्ध होगा, जिससे पूरे भारत में अधिक विश्वसनीय और ग्राहक-अनुकूल रिकरिंग पेमेंट का मार्ग प्रशस्त होगा।

जियोहॉटस्टार के एक प्रवक्ता ने कहा, "जियोहॉटस्टार में हमारी प्राथमिकता अपने ग्राहकों को एक सहज मनोरंजन अनुभव प्रदान करना है। यह साझेदारी सुनिश्चित करती है कि हमारे उपयोगकर्ता अपने पसंदीदा शो और फिल्मों तक निर्बाध पहुंच का आनंद लें और साथ ही, यह साझेदारी सब्सक्रिप्शन पेमेंट में सुविधा और विश्वसनीयता दोनों लाती है, जिससे ग्राहकों के लिए अपनी पसंदीदा कहानियों से जुड़े रहना पहले से कहीं अधिक आसान हो जाता है।"

--आईएएनएस

एसकेटी/