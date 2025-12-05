फोनपे का पिनकोड व्यापारियों के लिए बी2बी बिजनेस सॉल्यूशन पर फोकस करेगा

बेंगलुरु, 4 दिसंबर (आईएएनएस) फोनपे की सब्सिडियरी कंपनी पिनकोड ने गुरुवार को घोषणा की कि वह खास तौर पर ऑफलाइन दुकानों के लिए अपने बी2बी बिजनेस सॉल्यूशन को बढ़ाने पर फोकस करेगी और अपने बी2सी शॉपिंग ऐप को बंद कर देगी।

पिनकोड, फोनपे का हाइपरलोकल क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सीमित पहुंच, डिलीवरी में दिक्कत और कीमत के दबाव जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए ऑफलाइन रिटेलर्स के साथ मिलकर काम करता है।

डेटा-बेस्ड इनसाइट्स के जरिए, प्लेटफॉर्म रिटेलर्स को असली कस्टमर डिमांड के आधार पर अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है, जिससे ज्यादा प्रासंगिकता, तेज मूवमेंट और बेहतर मार्जिन मिलता है।

फोनपे के फाउंडर और ग्रुप सीईओ समीर निगम ने कहा, “पिनकोड का मिशन भारतीय ऑफलाइन दुकानदारों को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन से मजबूत बनाना है, ताकि वे अपने बिजनेस को बढ़ा सकें और नए जमाने की ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों के मुकाबले में बने रह सकें। इस मकसद से, खुद एक और बी2सी क्विक कॉमर्स ऐप चलाने से हमारा ध्यान अपने मुख्य मिशन से भटक रहा था, जो ऑफलाइन बिजनेस पार्टनर्स को उनके मौजूदा ऑफलाइन बिजनेस में ऑपरेशनल एफिशिएंसी, बेहतर मार्जिन और विजिबिलिटी और ग्रोथ पाने में मदद करना है।”

पिनकोड के सीईओ विवेक लोहचेब ने कहा, “इस स्ट्रेटेजिक फैसले के तहत, अब हम पूरी पिनकोड टीम के रिसोर्स को पूरे भारत में ऑफलाइन बिजनेस के लिए बी2बी बिजनेस सॉल्यूशन के एक सूट को बनाने और बढ़ाने में तेजी लाने पर फोकस करेंगे। पिनकोड पहले से ही बिजनेस को इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट और दूसरे ईआरपी सॉल्यूशन देता है, और कुछ कैटेगरी के लिए बी2बी डायरेक्ट सोर्सिंग और रीप्लेनिशमेंट सॉल्यूशन दे रहा है।”

--आईएएनएस

एबीएस/