फोनपे के इंडस ऐपस्टोर ने 10 करोड़ डिवाइस तक पहुंच बनाई

बेंगलुरु, 16 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के एंड्रॉइड ऐप मार्केटप्लेस, इंडस ऐपस्टोर ने घोषणा की है कि उसने 10 करोड़ डिवाइस का आंकड़ा पार कर लिया है।

ऐप स्टोर की स्थानीयकृत सुविधा, जो उपयोगकर्ताओं को अंग्रेजी के साथ-साथ 12 भारतीय भाषाओं में ऐप्स खोजने की सुविधा देती है, इसकी सफलता के प्रमुख कारकों में से एक है। लगभग 40 प्रतिशत उपयोगकर्ता ऐप स्टोर को क्षेत्रीय भाषा में ब्राउज करते हैं, जिनमें हिंदी, मराठी, तमिल और गुजराती सबसे लोकप्रिय भाषाएं हैं।

ऐप स्टोर की उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मजबूत उपस्थिति है, इसके बाद कर्नाटक और तेलंगाना प्रमुख उपयोगकर्ता केंद्रों के रूप में आते हैं।

इंडस ऐपस्टोर की मुख्य व्यवसाय अधिकारी प्रिया एम नरसिम्हन ने कहा, "10 करोड़ का आंकड़ा पार करना हम सभी के लिए गर्व की बात है और यह भारत के लिए एक हॉरिजॉन्टल ऐप स्टोर बनाने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम अपने उपयोगकर्ताओं को एक सहज, सुरक्षित और समृद्ध ऐप चयन अनुभव प्रदान करते रहेंगे, जो इंडस ऐपस्टोर को न केवल ऐप्स के लिए एक गंतव्य बनाता है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाता है जहा उपयोगकर्ता अपने लिए उपयुक्त ऐप्स खोज सकते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हम डेवलपर इकोसिस्टम को समान अवसर प्रदान करके उनका समर्थन करना जारी रखेंगे, जिससे उन्हें भारतीय क्षेत्रीय और सांस्कृतिक संदर्भ के लिए डिजाइन की गई सुविधाओं को वितरित करने और सही उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी।"

इसके अलावा, इंडस ऐपस्टोर के लाइफटाइम उपयोगकर्ता आधार ने दिखाया कि भारत की युवा आबादी इसकी सफलता का एक प्रमुख चालक है।

ऐप के उपयोगकर्ता आधार में 18-27 आयु वर्ग के लोगों (जेन-जी) की हिस्सेदारी 33.7 प्रतिशत है और 27-44 आयु वर्ग के लोगों (जेन-वाई) को मिला दिया जाए तो 45 वर्ष से कम आयु के लोगों की हिस्सेदारी 93.5 प्रतिशत है।

टियर-3 शहरों पर इंडस ऐपस्टोर के मुख्य उपयोगकर्ता आमतौर पर 28 से 44 वर्ष के बीच के पुरुष होते हैं। 70 प्रतिशत से अधिक उपयोगकर्ता टियर-3 क्षेत्रों से हैं, जो ग्रामीण और छोटे शहरों में मजबूत पहुंच को दर्शाता है।

इंडस ऐपस्टोर में कई ऐप श्रेणियां भी हैं, जिनमें सोशल मीडिया ऐप देश भर में सबसे लोकप्रिय हैं, इसके बाद संचार, मनोरंजन और वित्त ऐप आते हैं।

