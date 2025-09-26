विज्ञान

फोनपे इस फेस्टिव सीजन में पटाखों से होने वाले हादसों के खिलाफ किफायती बीमा कर रहा पेश

Sep 26, 2025

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस) । फोनपे ने त्योहारों के इस सीजन में पटाखों से होने वाले हादसों से सुरक्षा प्रदान करते हुए अपने व्यापक फायरक्रैकर इंश्योरेंस कवरेज को दोबारा लॉन्च किया है।

यह किफायती प्लान जीएसटी के साथ केवल 11 रुपए में उपलब्ध है, जिसमें त्योहारों के 11 दिनों के दौरान 25,000 रुपए तक का कवरेज दिया जा रहा है।

इस पहल का उद्देश्य खरीदारों को बेहतर सुरक्षा और भरोसा देना है ताकि वे त्योहारों का आनंद ले सकें और इस बात को लेकर बेफिक्र रहें कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उन्हें वित्तीय सहायता को लेकर परेशानी आएगी।

अपकमिंग फेस्टिव सीजन पटाखों के इस्तेमाल का पीक समय होता है, फोनपे ने परिवारों को पूरी निश्चिंतता के साथ त्योहार मनाने के लिए फायरक्रैकर इंश्योरेंस प्लान फिर से शुरू किया है।

केवल 11 रुपए की मामूली फीस में खरीदार 25,000 रुपए तक का इंश्योर्ड अमाउंट ले सकते हैं और एक ही पॉलिसी में अपने पूरे परिवार, यानी खुद के अलावा, अपने पति/पत्नी और 2 बच्चों को कवर कर सकते हैं। यह कवरेज 12 अक्टूबर से 11 दिनों के लिए वैलिड है।

इस तारीख के बाद खरीदी गई पॉलिसी के लिए, कवरेज खरीद की तारीख से 11 दिनों के लिए मान्य होगा। यह प्लान सरल, पारदर्शी और आसानी से उपलब्ध है।

यूजर एक मिनट से भी कम समय में फोनपे ऐप पर सीधे पॉलिसी खरीद सकते हैं और अस्पताल में भर्ती होने (24 घंटे से अधिक), डे-केयर इलाज (24 घंटे से कम) और आकस्मिक मृत्यु के लिए कवरेज पा सकते हैं।

यूजर फोनपे ऐप पर इस कवरेज का लाभ ऐसे उठा सकते हैं:

स्टेप 1: फोनपे ऐप पर इंश्योरेंस सेक्शन खोलें और फायरक्रैकर इंश्योरेंस चुनें।

स्टेप 2: 25,000 रुपए के इंश्योर्ड अमाउंट और 11 रुपए के फिक्स्ड प्रीमियम के साथ प्लान डिटेल्स और अपने प्लान के लाभ चुनें।

स्टेप 3: आप इंश्योरेंस कंपनी की जानकारी देख सकेंगे और प्लान के लाभों का विस्तृत डिटेल्स प्राप्त कर सकेंगे।

स्टेप 4: अंत में, पॉलिसीधारक की जानकारी भरें, प्रक्रिया पूरी करने के लिए 'पे करने के लिए आगे बढ़ें' पर टैप करें।

