भुवनेश्वर, 1 नवंबर (आईएएनएस)। इन्फो वैली में शनिवार को कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब और एटीएमपी फैसिलिटी के भूमि पूजन और ग्राउंडब्रेकिंग सेरेमनी के अवसर पर सिक्सेम प्राइवेट लिमिटेड की पैरेंट कंपनी आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने केंद्र और राज्य सरकार के सेमीकंडक्टर को लेकर बढ़ते फोकस और विजन की तारीफ की।

आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी राजीव कुमार ने 'सेमीकंडक्टर' को मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड की सबसे मुश्किल और टेक्नोलॉजी-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में से एक बताया।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कुमार ने कहा, "इस तरह की फैसिलिटी स्थापित करने के लिए लॉन्ग-टर्म विजन, गहन और मजबूत पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत होती है। ओडिशा में हो रहा यह कार्यक्रम उसी कोशिश और विश्वास का परिणाम है।"

उन्होंने आगे कहा, "जब हमने दो वर्ष पहले यह सफर शुरू किया था तो हम भारत के सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं में सही तरीके से योगदान देने के विचार से प्रेरित थे। इन्फो वैली में आज की यह उपलब्धि उस पार्टनरशिप की सफलता को ही दिखाती है।"

कुमार ने ओडिशा के प्रोएक्टिव इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और सरकार द्वारा दिए जा रहे लगातार समर्थन की तारीफ की।

राजीव कुमार ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पूर्वी भारत में एक मजबूत सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन बनाएगा, हाई-एंड इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध करवाएगा।

उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, "इस फैब और एटीएमपी सुविधा के साथ ओडिशा भारत की सेमीकंडक्टर ग्रोथ स्टोरी में एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है।"

आर्कियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत पेंदुरथी ने कहा, "यह अवसर न केवल हमारी कंपनी के लिए बल्कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक लिए भी एक अहम पल है।"

उन्होंने कहा, "हमें पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बदलाव लाने वाली यात्रा का हिस्सा बनने पर गर्व है। ओडिशा, अपनी आगे की सोच वाली नीतियों और स्किल्ड टैलेंट पूल के साथ, एक वर्ल्ड-क्लास फैसिलिटी बनाने के लिए एक सही माहौल उपलब्ध करवाता है।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रोजेक्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली नौकरियों के अवसर पैदा करेगा, लोकल टैलेंट को बढ़ावा देगा और ओडिशा को भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्रांति में एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पर स्थापित करेगा।

--आईएएनएस

एसकेटी/