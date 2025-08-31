एयर इंडिया का इंदौर जा रहा विमान खराबी के कारण दिल्ली वापस लौटा

नई दिल्ली, 31 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली से इंदौर जा रहा एयर इंडिया का विमान खराबी के चलते रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में वापस लौट गया। इसकी वजह पायलट को उड़ान भरने के बाद बीच हवा में विमान के इंजन से फायर अलर्ट मिलना था।

जानकारी के मुताबिक, उड़ान संख्या एआई2913 के रूप में संचालित ए320 नियो विमान सुबह लगभग 6:15 बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरा। विमान में 90 से अधिक यात्री सवार थे।

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि कॉकपिट क्रू ने उड़ान भरने के तुरंत बाद दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत देखा।

मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, चालक दल ने प्रभावित इंजन को बंद कर दिया और विमान को वापस दिल्ली ले गया। एयरलाइन ने पुष्टि की कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं।

टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने कहा, "31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरने वाली एआई2913, उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली लौट आई, क्योंकि कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला। मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए, कॉकपिट क्रू ने इंजन बंद करने का फैसला किया और दिल्ली लौट आए, जहां विमान सुरक्षित रूप से उतरा।"

विमान को चेकिंग के लिए रोक दिया गया है, जबकि यात्रियों को इंदौर पहुंचाने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई है।

एयरलाइन ने कहा, "विमान को निरीक्षण के लिए रोक दिया गया है और यात्रियों को एक वैकल्पिक विमान में स्थानांतरित किया जा रहा है जो जल्द ही इंदौर के लिए उड़ान भरेगा।"

एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, "नियामक को घटना की जानकारी दे दी गई है। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। एयर इंडिया में, यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"

रिपोर्टों के अनुसार, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को इस मामले की जानकारी दे दी गई है।

हाल के हफ्तों में, एयर इंडिया की उड़ानों में तकनीकी समस्याओं का सामना करने की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, हालांकि एयरलाइन ने दोहराया है कि यात्रियों की सुरक्षा उसका प्राथमिक ध्यान है।

--आईएएनएस

एबीएस/