एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कतर और बहरीन के लिए फिर से शुरू कीं उड़ानें

नई दिल्ली, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने कतर और बहरीन के लिए अपनी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। साथ ही, उसने अपने नेटवर्क को खाड़ी देशों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और सऊदी अरब तक और बढ़ा दिया है। यह बदलाव 30 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है।

सेवाएं दोबारा शुरू होने के बाद एयरलाइन ने भारत के कई बड़े शहरों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों जैसे अमृतसर, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि, कोझिकोड, कन्नूर, लखनऊ, मंगलुरु, मुंबई, तिरुचिरापल्ली, तिरुवनंतपुरम और वाराणसी से कनेक्टिविटी फिर से शुरू कर दी है।

एयरलाइन अब दुबई, अबू धाबी, रस अल खैमाह, शारजाह और अल ऐन (यूएई) सहित प्रमुख गंतव्यों के लिए उड़ानें संचालित करना जारी रखेगी; ओमान में मस्कट; सऊदी अरब में जेद्दा, रियाद और दम्माम; साथ ही कतर में बहरीन और दोहा के लिए भी उड़ानें संचालित करेगी।

कंपनी ने यह भी कहा है कि कुवैत के लिए उड़ान सेवाएं भी उसके खाड़ी नेटवर्क का हिस्सा बनी रहेंगी।

टाटा ग्रुप के समर्थन वाली यह एयरलाइन फिलहाल रोजाना 500 से ज्यादा उड़ानें संचालित करती है, जो 45 घरेलू और 17 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ती हैं। इसके बेड़े में 100 से अधिक बोइंग 737 और एयरबस ए320 विमान शामिल हैं।

इसी बीच, इस हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को खराब मौसम के कारण कुछ समय के लिए जयपुर डायवर्ट करना पड़ा।

फ्लाइट आईएक्स-1057, जो दिल्ली से उड़ी थी, रास्ते में खराब मौसम की वजह से एहतियात के तौर पर जयपुर एयरपोर्ट पर उतारी गई।

एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, "भुवनेश्वर जाते समय खराब मौसम के कारण हमारी एक फ्लाइट को थोड़ी देर के लिए जयपुर डायवर्ट करना पड़ा। मौसम ठीक होने के बाद फ्लाइट ने अपनी यात्रा फिर शुरू कर दी। इस देरी के लिए हमें खेद है।"

विमान सुरक्षित रूप से जयपुर में उतरा और किसी भी तरह की चोट या नुकसान की कोई खबर नहीं है। विमान ने बताया कि थोड़ी देर रुकने और मौसम ठीक होने के बाद फ्लाइट ने फिर से भुवनेश्वर के लिए उड़ान भर ली।

--आईएएनएस

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