एटेरो के सेलस्मार्ट का 25 से अधिक शहरों में विस्तार, वित्त वर्ष 2026 तक 500 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य

नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस)। एटेरो के डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर टेक-बैक प्लेटफॉर्म, सेलस्मार्ट ने 25 से ज्यादा शहरों में अपने ऑपरेशन्स का विस्तार किया है, जिससे उसकी भारत में सबसे बड़े डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कलेक्शन नेटवर्क के रूप में स्थिति मजबूत हुई है।

सुलभता और सुविधा पर विशेष ध्यान देते हुए, सेलस्मार्ट अब 30,000 से ज्यादा मासिक ऑर्डर प्राप्त कर रहा है और उसने मार्च 2026 तक 75,000 मीट्रिक टन ई-कचरे के साथ 1,50,000 मासिक ऑर्डर और 500 करोड़ रुपये के राजस्व रन-रेट तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है।

प्लेटफॉर्म को इस कैलेंडर वर्ष के अंत तक अपने यूजर बेस को छह गुना बढ़ाकर वर्तमान में पांच लाख से 30 लाख से अधिक करने की भी उम्मीद है।

वर्तमान मात्रा के आधार पर, सेलस्मार्ट सालाना 15,000 मीट्रिक टन से ज्यादा ई-कचरे का प्रसंस्करण करने के लिए तैयार है और पहले से ही 100 करोड़ रुपये के राजस्व रन-रेट पर काम कर रहा है।

एटरो के सीईओ और सह-संस्थापक नितिन गुप्ता ने कहा, "सेलस्मार्ट के साथ हम जो बुनियादी ढांचा बना रहे हैं, वह भविष्य की बात करता है। असली मूल्य केवल संख्याओं में नहीं, बल्कि इस बात में निहित है कि हम जमीनी स्तर पर खुद को कैसे बदल रहे हैं। हमने लोगों और व्यवसायों को अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ क्या करना है या फिर कैसे कदम उठाने है इसको भी आसान बना दिया है।"

गुप्ता ने आगे कहा, "इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाया गया प्रत्येक उपकरण लैंडफिल में जाने वाली एक वस्तु को कम करता है और भारत द्वारा आयात की जाने वाली सामग्रियों को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम है। हम जो नेटवर्क बना रहे हैं, वह खनन या विनिर्माण पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना देश की सर्कुलर संसाधनों की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। यह स्मार्ट, स्थानीय और बड़े पैमाने पर निर्मित है।"

घरों, दुकानों और कार्यालयों से अप्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे निकालकर वेरिफाइड रीसाइक्लिंग चैनल्स में पहुंचाया जाए इसकी कोशिश के तहत ही 2024 के मध्य में इसे लॉन्च किया गया। सेलस्मार्ट भारत के अपशिष्ट बुनियादी ढांचे में कमी को दूर करने के लिए बनाया गया था।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की वापसी आपूर्ति श्रृंखला ऐतिहासिक रूप से खंडित और टूटी हुई रही है; सेलस्मार्ट इस चुनौती का समाधान एक पूर्णतः डिजिटल मॉडल के माध्यम से करता है जो ओईएम अनुबंधों, ब्रांड ट्रेड-इन कार्यक्रमों और खुदरा साझेदारियों को एक एकल, संगठित प्रणाली में एकीकृत करता है।

यह मॉडल सुविधा, डोरस्टेप पिक-अप, तत्काल डिजिटल भुगतान और संपूर्ण पता लगाने की क्षमता का मिश्रण है, और किसी को भी कुछ ही क्लिक में पिक-अप शेड्यूल करने की सुविधा देता है।

इस एकीकरण के तहत, सेलस्मार्ट ने तीन प्रमुख एयर-कंडीशनिंग कंपनियों के साथ उनके संपूर्ण ऑफलाइन और वेबस्टोर एक्सचेंज कार्यक्रमों का प्रबंधन करने के लिए समझौता किया है। कंपनी ने वेबस्टोर स्तर पर अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स श्रेणी के लिए पूर्ण ट्रेड-इन प्रक्रिया चलाने के लिए दो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी की है, और दो घरेलू उपकरण कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है ताकि उपभोक्ताओं को उनके ब्रांड स्टोर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से नई बिक्री के लिए वाउचर और कूपन प्रदान किए जा सकें।

सेलस्मार्ट अपने परिचालन वाले शहरों में रणनीतिक रूप से स्थित गोदामों का एक नेटवर्क चलाता है, जो तेज डोरस्टेप कलेक्शन के लिए उच्च-घनत्व वाले आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों में स्थित हैं।

यह प्लेटफॉर्म प्रमुख महानगरों, बढ़ते टियर-2 हब्स और कई साझेदार-संचालित स्थानों पर सक्रिय है, जो कुल मिलाकर 25 से अधिक शहरों को कवर करता है।

प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांडों, खुदरा विक्रेताओं और सेवा नेटवर्कों के साथ साझेदारी के माध्यम से, सेलस्मार्ट भारत के लिए एक एकीकृत ट्रेड-इन और टेक-बैक प्रणाली का निर्माण कर रहा है, जो कभी असंगठित, खंडित ई-कचरा और उपकरण विनिमय बाजार था, उसे एक संरचित, पारदर्शी और स्केलेबल चैनल में बदल रहा है।

यह समझते हुए कि डेटा सुरक्षा उपभोक्ताओं के लिए, विशेष रूप से आईटी क्षेत्र में, एक प्रमुख चिंता का विषय है, सेलस्मार्ट रीसाइक्लिंग प्रक्रिया में प्रवेश करने से पहले सभी एकत्रित उपकरणों के लिए सुरक्षित डेटा मिटाना सुनिश्चित करता है।

यह विजन उपभोक्ताओं को उनके पुराने उपकरणों का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद कर रहा है, साथ ही यह सुनिश्चित कर रहा है कि एकत्रित उत्पाद अनौपचारिक या असुरक्षित डिस्पोजल रूट्स के बजाय प्रमाणित रीसाइक्लिंग स्ट्रीम्स में प्रवेश करें।

अतिरिक्त टियर-2 और टियर-3 स्थानों में विस्तार पहले से ही प्रगति पर है, जिसमें अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए सेवा को सरल और सुविधाजनक बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है।

सेलस्मार्ट सीधे एटेरो की पेटेंट प्राप्त रीसाइक्लिंग तकनीक में योगदान देता है, जिसे विश्वस्तरीय दक्षता के साथ बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सोना, चांदी, कोबाल्ट, तांबा, लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसी धातुओं को पुनर्प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है।

भारत की सबसे बड़ी ई-कचरा रीसाइक्लिंग कंपनी और लिथियम-आयन बैटरियों की दुनिया की सबसे उन्नत रीसाइक्लिंग कंपनी, एटेरो के पास वर्तमान में 46 से अधिक वैश्विक पेटेंट हैं और यह 99.9 प्रतिशत शुद्ध महत्वपूर्ण सामग्रियों के लिए 98 प्रतिशत तक की उच्च मेटल रिकवरी दर के साथ काम करती है।

कंपनी का क्लोज्ड-लूप रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक पर्यावरण मानकों के पूर्णतः अनुरूप है और इसे घरेलू कचरे से मूल्य सृजन करते हुए कच्चे माल के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

