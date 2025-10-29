विज्ञान

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कमर्शियल रियल स्टेट निवेश 2025 की तीसरी तिमाही में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 29, 2025, 11:50 AM

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कमर्शियल रियल स्टेट निवेश 2025 की तीसरी तिमाही में अब तक के उच्चतम स्तर के साथ 63.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 56.8 प्रतिशत की बढ़त को दर्शाता है। यह जानकारी बुधवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।

इसके अलावा, एक्टिविटी में वृद्धि भी दूसरी तिमाही में दर्ज की गई मात्रा से लगभग दोगुनी हो गई।

नाइट फ्रैंक की 2025 की तीसरी तिमाही के लिए कैपिटल मार्केट्स इनसाइट्स रिपोर्ट बताती है कि यह बढ़त कई एंट्री-लेवल ट्रांजैक्शन और एक्सटेंडेड ड्यू डिलिजेंस के कारण डीले हो रहे डील के पूरे होने की वजह से दर्ज की गई।

ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ईयर-टू-डेट पहले ही 2024 के पूरे वर्ष के 80 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र में निवेश 2025 में 195 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करने की उम्मीद की जा रही है।

नाइट फ्रैंक की एशिया-प्रशांत रिसर्च हेड क्रिस्टीन ली ने कहा, "2025 की सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड 63.8 अरब डॉलर का ट्रांजैक्शन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में वास्तविक बाजार पुनरुद्धार का प्रतीक है।"

निवेशक एक्टिव एसेट मैनेजमेंट और आय वृद्धि जैसे बाहरी कारकों की ओर रुख कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यह नया आत्मविश्वास रणनीतिक और रक्षात्मक क्षेत्रों में पर्याप्त पूंजी लगा रहा है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस क्षेत्र में तिमाही के दौरान सीमा पार निवेश 17.8 अरब डॉलर रहा, जो दूसरी तिमाही से 72.1 प्रतिशत और सालाना आधार पर 28.6 प्रतिशत अधिक है।

इस रेस में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे रहा, जिसने 5 अरब डॉलर की सीमा पार पूंजी आकर्षित की। इसके बाद 3.5 अरब डॉलर निवेश के साथ जापान का स्थान रहा। तीसरे स्थान पर 2.3 अरब डॉलर के निवेश साथ दक्षिण कोरिया का स्थान रहा।

नाइट फ्रैंक के एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कैपिटल मार्केट हेड डैन डिक्सन ने कहा, "क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टर का एशिया-प्रशांत के प्रमुख बाजारों के फंडामेंटल में विश्वास बढ़ रहा है। खासकर संस्थागत स्तर के कार्यालय और लॉजिस्टिक्स परिसंपत्तियों के लिए भविष्य में सीमित आपूर्ति स्थिर कीमतों के साथ मिलकर आकर्षक निवेश अवसर पैदा कर रही है।"

--आईएएनएस

एसकेटी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...