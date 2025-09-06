एसवीपीआई एयरपोर्ट ने गुजरात में एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए एकीकृत कार्गो टर्मिनल स्थापित किया

अहमदाबाद, 5 सितंबर (आईएएनएस)। सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय (एसवीपीआई) हवाई अड्डे ने 20,000 वर्ग मीटर से अधिक परिचालन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 2,00,000 मीट्रिक टन (एमटी) तक कार्गो को संभालने की बढ़ी हुई क्षमता के साथ एक अत्याधुनिक एकीकृत कार्गो टर्मिनल (आईसीटी) स्थापित किया है।

यह एयर लॉजिस्टिक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो मौजूदा 50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले टर्मिनल को प्रतिस्थापित करता है।

एसवीपीआई हवाई अड्डे पर आईसीटी का उद्देश्य कार्गो आवाजाही में दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार लाना है, जिससे तेज और अधिक विश्वसनीय कार्गो का प्रोसेस संभव होगा और यह गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

यह सुविधा व्यापक सीसीटीवी, नियंत्रित पहुंच और मजबूत स्क्रीनिंग तकनीक के साथ मानकों का पालन करती है।

बयान में कहा गया, "ट्रक गेटों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर), हैंडहेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) संचालन और बारकोड ट्रैकिंग जैसे इनोवेशन हितधारकों के लिए रियल टाइम विजिबिलिटी सुनिश्चित करते हैं, जो इस क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला टेक्नोलॉजी के लिए एक नया मानक स्थापित करते हैं।"

प्रोडक्ट इंटीग्रीटी को बनाए रखने के लिए एक समर्पित कोल्ड-चेन जोन बनाया गया है, जबकि अन्य सुविधाएं जैसे हाई डॉक काउंट, बॉल ट्रांसफर डेकिंग और स्वचालित उपकरण व्यस्त अवधि के दौरान दक्षता को बढ़ावा देंगे।

आईसीटी एक अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म के रूप में विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर को डिजिटल प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करता है।

गुजरात के गतिशील औद्योगिक मिश्रण के अनुरूप आईसीटी ई-कॉमर्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, कीमती सामान और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं सहित कार्गो की एक विस्तृत श्रृंखला को संभालता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, शीर्ष निर्यातों में इंजीनियरिंग सामान, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन शामिल हैं।

यह टर्मिनल राज्य के विकास में सहयोग देने के लिए उभरते क्षेत्रों और उच्च-मूल्य वाले कार्गो जैसे तापमान-नियंत्रित शिपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, बड़े आकार के उपकरणों, जीवित पशुओं और तेज़ गति से चलने वाले ई-कॉमर्स खेपों के प्रबंधन के लिए तैयार है।

एसवीपीआईए ने कहा कि वह गति, विश्वसनीयता और लागत दक्षता बढ़ाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्रणालियों और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी में निवेश करना जारी रखेगा, जिससे गुजरात में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

एसवीपीआई हवाई अड्डा अहमदाबाद और पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक आधुनिक, कुशल और मजबूत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए समर्पित है।

अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड का प्रबंधन अदानी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएचएल) द्वारा किया जाता है।

वित्त वर्ष 2024-25 में, एसवीपीआईए ने 13.3 मिलियन यात्रियों का प्रबंधन किया और प्रतिदिन लगभग 280 हवाई यातायात गतिविधियों (एटीएम) का प्रबंधन किया।

--आईएएनएस

एबीएस/