एसी, टीवी, घरेलू उपकरणों पर जीएसटी दर में कटौती से उपभोग मांग में होगा सुधार : इंडस्ट्री लीडर्स

नई दिल्ली, 4 सितंबर (आईएएनएस)। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण उद्योग के दिग्गजों ने जीएसटी को रेशनलाइज बनाने की सराहना करते हुए इसे एक ऐतिहासिक सुधार बताया है, जो कराधान को सरल बनाएगा, प्रयोज्य आय में वृद्धि करेगा और उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देगा।

केंद्र सरकार ने एयर कंडीशनर, बड़े स्क्रीन वाले टेलीविजन, डिशवॉशर, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव ओवन और अन्य प्रमुख घरेलू उपकरणों पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है, जिससे त्योहारी सीजन में ये और भी किफायती हो गए हैं। स्मार्टफोन और लैपटॉप पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) के अध्यक्ष पंकज मोहिंद्रू ने कहा कि जीएसटी में यह बदलाव पूर्वानुमान लगाने की क्षमता पैदा करता है और विकास की नींव को मजबूत करता है।

उन्होंने कहा कि एयर कंडीशनर और टेलीविजन पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना विशेष रूप से स्वागत योग्य है।

उन्होंने कहा कि यह उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिससे उपकरण ज्यादा किफायती बनेंगे, घरेलू मांग बढ़ेगी और खपत बढ़ेगी, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के विस्तार के लिए जरूरी है।

आईसीआरए लिमिटेड के कॉर्पोरेट सेक्टर रेटिंग्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख, जितिन मक्कड़ ने कहा कि खुदरा विक्रेता और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रचार के जरिए इस बदलाव का फायदा उठाएंगे, जिससे इसका प्रभाव बढ़ेगा।

उन्होंने आगाह किया कि कुछ बिल-ऑफ-मटीरियल पुर्जों के लिए आयात पर निर्भरता के कारण सप्लाई चेन की चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस कदम से अफोर्डिबिलिटी में सुधार होगा और हाल ही में कम हुई उपभोग मांग में फिर से जान आएगी।

उन्होंने कहा कि जीएसटी को रेशनलाइज बनाने से विवेकाधीन खर्च को रणनीतिक रूप से बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि उपकरणों और घरेलू मनोरंजन उत्पादों पर कम कर उन्हें ज्यादा किफायती बनाएंगे, जिससे अपग्रेड और पहली बार खरीदारी को बढ़ावा मिलेगा।

वीडियोटेक्स के निदेशक अर्जुन बजाज ने कहा कि टेलीविजन पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने से बड़े स्क्रीन साइज में अपग्रेड करने को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि त्योहारों का समय इस फैसले को प्रभावी बनाता है।

--आईएएनएस

एसकेटी/