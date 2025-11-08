विज्ञान

एप्पल ने अपनी डेवलपर वेबसाइट पर एक नया सेक्शन किया लॉन्च

Nov 08, 2025, 05:31 PM

नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)। टेक कंपनी एप्पल ने अपनी डेवलपर वेबसाइट पर एक नया सेक्शन लॉन्च किया है, जो लिक्विड ग्लास के साथ रिडिजाइन्ड गैलरी ऐप्स को फीचर करता है।

एप्पल की नई लिक्विड ग्लास डिजाइन लैंग्वेज को सबसे पहले आईओएस 26 के साथ सितंबर में पेश किया गया था, जिसे धीरे-धीरे इसके इकोसिस्टम में थर्ड पार्टी डेवलपर्स द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया। अब इस बदलाव को दर्शाने के लिए कंपनी ने यह नया सेक्शन लॉन्च किया है।

कंपनी का कहना है कि हर आकार की टीम नए डिजाइन और लिक्विड ग्लास का फायदा एप्पल प्लेटफॉर्म पर नेचुरल और रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए ले रही है। यह पेज पुराने आईओएस 18 वर्जन और अपडेटेड आईओएस 26 वर्जन के पॉपुलर ऐप्स के बीच साइड बाय साइड अंतर को भी दिखाता है। जो कि डिजाइन को बेहतर बनाने को लेकर एक क्लियर लुक देता है।

कंपनी द्वारा गैलरी में शोकेस किए गए ऐप्स में अमेरिकन एयरलाइंस, टाइड गाइड, लुमी, स्काई गाइड, लीनियरिटी, एलटीके, कार्डपॉइंटर्स, ग्रोपाल, लोव्स, क्रम्बल, एसेइस्ट, फोटो रूम, ओमनीफोकस 4, सीएनएन और और ल्यूसिड मोटर्स शामिल हैं।

इस बीच, एप्पल ने भारत में अपनी अब तक की सबसे अधिक तिमाही शिपमेंट हासिल की है। त्योहारी सीजन और नई आईफोन 17 सीरीज की सफलता के दम पर कंपनी ने 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान भारत में कुल 49 लाख स्मार्टफोन शिप किए।

रिसर्च फर्म ओमडिया का शिपमेंट को लेकर यह आंकड़ा सालाना आधार पर 47 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। फर्म के अनुसार, सितंबर तिमाही में एप्पल के कुल ग्लोबल आईफोन शिपमेंट में भारत का हिस्सा 9 प्रतिशत रहा, जो भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा है।

इस वर्ष सितंबर में कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी। सीरीज में कुल चार फोन पेश किए गए, जो कि नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स और लेटेस्ट चिप्स के साथ लाए गए हैं। कंपनी की खास पेशकश में आईफोन एयर मॉडल शामिल था, जिसे लेकर एप्पल का दावा रहा कि फोन प्रो पावर के साथ सबसे स्लिम डिजाइन के साथ लाया गया है।

--आईएएनएस

एसकेटी/

