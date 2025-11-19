विज्ञान

एप्पल ने अपने भारतीय ग्राहकों के लिए पेश की एप्पल केयर प्लस कवरेज की सुविधा

Nov 19, 2025, 08:40 AM

नई दिल्ली, 19 नवंबर (आईएएनएस)। टेक कंपनी एप्पल की ओर से जानकारी दी गई है कि कंपनी ने भारतीय ग्राहकों के लिए एप्पलकेयर प्लस ऑप्शन को पेश कर दिया है, जिसमें एप्पल केयर प्लस के साथ थेफ्ट और लॉस फॉर आईफोन भी शामिल है।

कंपनी का कहना है कि एक नए किफायती मंथली और एनुअल प्लान के साथ ग्राहकों के पास उनके एप्पल प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने के तरीकों को लेकर पहले से अधिक ऑप्शन होंगे। इसी के साथ वे अपनी जरूरत के मुताबित कवरेज को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं।

एप्पल की वर्ल्डवाइड आईफोन प्रोडक्ट मार्केटिंग की वाइस प्रेसिडेंट काइआन ड्रेंस ने कहा, "एप्प्ल केयर के साथ हमारे ग्राहक निश्चिंत रहेंगे कि उनके प्रोडक्टस को एप्पल एक्सपर्ट्स की मदद से प्रोटेक्ट और सपोर्ट किया जा रहा है। भारत में इस अपडेट के साथ हम ग्राहकों के लिए विश्वसनीय प्रोटेक्शन को पहले से अधिक किफायती और आसान बना रहे हैं, जिसमें ग्राहकों को आईफोन के लिए हमारे कंप्लीट कवरेज का एक्सेस भी शामिल है।"

एप्पल का कहना है कि ग्राहक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन की जानकारी और कवरेज की खरीदारी आसानी से अपने एप्पल डिवाइस से ही चेक कर सकते हैं। वे आईफोन, आईपैड और मैक डिवाइस में सेटिंग ऐप पर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को देख सकते हैं साथ ही, एलिजिबल डिवाइस के लिए सीधे कवरेज खरीद भी सकते हैं। चाहे ग्राहक मंथली प्लान चुनते हैं या एनुअल एप्पल केयर प्लस प्लान कवरेज तुंरत शुरू हो जाएगा।

एप्पल केयर प्लस के साथ थेफ्ट और लॉस फॉर आईफोन सुविधा के साथ अगर ग्राहक के आईफोन की चोरी या खोने की घटना एक वर्ष में दो बार तक होती है तो उन्हें कवरेज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, प्लान एप्पल केयर प्लस के सभी लाभ प्रदान करता है।

इसमें बैटरी रिप्लेसमेंट सर्विस, 24/7 प्राइओरिटी सपोर्ट और एक्सीडेंटल डैमेज के लिए एप्पल पार्ट्स के साथ अनलिमिटेड रिपेयर्स की सुविधा शामिल है, जो कि एप्पल स्टोर पर उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा, ये सभी सर्विस एप्पल ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स के पास भी मौजूद रहेंगी। एप्पल केयर प्लस विद थेफ्ट एंड लॉस फॉर आईफोन प्लान की शुरुआती कीमत 799 रुपए रखी गई है।

