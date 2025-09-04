एप्पल ने अपने 4 रिटेल स्टोर्स के साथ भारतीय बाजार पर लगाया बड़ा दांव

नई दिल्ली/पुणे, 3 सितंबर (आईएएनएस)। एप्पल ने बुधवार को पुणे स्थित अपने कोरेगांव पार्क रिटेल स्टोर का पूर्वावलोकन (प्रीव्यू) किया। यह स्टोर कंपनी का भारत में चौथा स्टोर है। आईफोन निर्माता घरेलू बाजार में अपनी पकड़ दोगुनी कर रहा है, जहां कंपनी घरेलू उत्पादन और निर्यात, दोनों मोर्चों पर नए रिकॉर्ड बना रही है।

कल्चर और लर्निंग के एक प्रमुख सेंटर के केंद्र में स्थित, नया पुणे स्टोर ग्राहकों को एप्पल के उत्पादों के फुल लाइअप को देखने और खरीदारी करने, पर्सनलाइज्ड सर्विस और विशेषज्ञ सहायता प्राप्त करने और टुडे एट एप्पल सेशन के साथ उनके डिवाइस से और भी अधिक लाभ उठाने के तरीके सीखने के लिए आमंत्रित करता है।

एप्पल के रिटेल की वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डिएड्रे ओ'ब्रायन ने कहा, "एप्पल रिटेल में ग्राहकों से जुड़ना हमें बेहद पसंद है और बेंगलुरु में एक नया स्टोर खोलने के कुछ ही दिनों बाद हम पुणे में एप्पल कोरेगांव पार्क को पेश करने के लिए बेहद उत्साहित हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "अपने इतिहास और रचनात्मकता के लिए प्रसिद्ध शहर में एप्पल कोरेगांव पार्क ग्राहकों के लिए एप्पल से जुड़ी हर चीज से जुड़ने का एक अद्भुत नया गंतव्य प्रस्तुत करता है - चाहे वे किसी नए उत्पाद की खरीदारी कर रहे हों, अपने पास पहले से मौजूद और पसंदीदा उत्पाद के लिए सहायता की तलाश कर रहे हों, या अपने अगले बड़े विचार को साकार करने के लिए प्रेरणा की तलाश कर रहे हों।"

एप्पल कोरेगांव पार्क 11 भारतीय राज्यों के 68 टीम सदस्यों को एक साथ लाता है, जो ग्राहकों को नए डिवाइस खरीदने में मदद करने के लिए तैयार हैं, जिसमें आईफोन 16 लाइनअप, एप्पल पेंसिल प्रो के साथ आईपैड एयर, एम4-संचालित मैकबुक एयर और बहुत कुछ शामिल है।

स्टोर टीम पर्सनलाइज्ड सेटअप और सपोर्ट, आईओएस पर आसानी से स्विच करने के तरीके के बारे में चरण-दर-चरण मार्गदर्शन और एप्पल ट्रेड इन और फाइनेंसिंग कार्यक्रमों जैसी रिटेल सर्विस भी प्रदान करती है।

कंपनी ने कहा, "एप्पल छात्रों की शिक्षा के दौरान उनके जीवन को सहयोग और बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। एप्पल कोरेगांव पार्क में, यह प्रतिबद्धता टुडे एट एप्पल के माध्यम से पूरी कम्युनिटी तक फैली हुई है, जो सभी एप्पल यूजर्स के लिए सीखने और रचनात्मकता को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किए गए मुफ्त, डेली इन-स्टोर सेशन प्रदान करता है।"

एप्पल कोरेगांव पार्क, मुंबई, दिल्ली और हाल ही में बेंगलुरु में लॉन्च हुए एप्पल हेब्बल स्टोर्स में शामिल हो गया है।

कंपनी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रही है। आगामी आईफोन 17 सीरीज के सभी मॉडल, जिनमें हाई-एंड प्रो संस्करण भी शामिल हैं, शुरू से ही देश में असेंबल किए जा रहे हैं।

यह पहली बार है जब कंपनी हर नए आईफोन वैरिएंट का उत्पादन भारत में करेगी। इस कदम को चीन पर निर्भरता कम करने और अमेरिकी टैरिफ जोखिमों से बचाव की कंपनी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

भारत पर एप्पल का दांव पहले ही रंग लाने लगा है। इस वर्ष अप्रैल और जुलाई के बीच, भारत से 7.5 अरब डॉलर मूल्य के आईफोन निर्यात किए गए, जबकि पिछले पूरे वित्त वर्ष में यह 17 अरब डॉलर था। मार्च में समाप्त हुए वित्त वर्ष में, एप्पल ने भारत में लगभग 22 अरब डॉलर मूल्य के आईफोन असेंबल किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तकनीकी दिग्गज द्वारा इस वर्ष उत्पादन को बढ़ाकर 6 करोड़ आईफोन करने की उम्मीद है, जबकि 2024-25 में यह लगभग 3.5-4 करोड़ आईफोन था।

