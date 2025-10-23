एप्पल ने 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत को रिकॉर्ड 49 लाख आईफोन भेजे

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। टेक कंपनी एप्पल ने अपनी नई आईफोन 17 सीरीज की सफलता और त्योहारी सीजन की मांग के बल पर भारत में अपनी अब तक की सबसे अधिक तिमाही शिपमेंट दर्ज की। कंपनी ने 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान देश में कुल 49 लाख स्मार्टफोन भेजे।

रिसर्च फर्म ओमडिया शिपमेंट का यह आंकड़ा सालाना आधार पर 47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारतीय बाजार में एप्पल के अब तक के सबसे मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है।

इसके अलावा, इस तिमाही में एप्पल के कुल ग्लोबल आईफोन शिपमेंट में भारत का हिस्सा 9 प्रतिशत रहा,जो देश के लिए अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह कंपनी की वैश्विक रणनीति में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

9 सितंबर को आईफोन 17 सीरीज के लॉन्च ने रिकॉर्ड बिक्री में अहम भूमिका निभाई।

नए लाइनअप में कई बड़े कैमरा अपग्रेड शामिल हैं, जिनमें 48 मेगापिक्सल फ्यूजन मेन कैमरा और 48 मेगापिक्सल फ्यूजन अल्ट्रा-वाइड लेंस और प्रो-मोशन के साथ 6.3-इंच सुपर रेटिना एक्सडीआई डिस्प्ले शामिल है।

इस डिवाइस में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए नया ए19 चिप और सिरेमिक शील्ड 2 तकनीक भी है, जो तीन गुना बेहतर स्क्रैच रेजिस्टेंस प्रदान करती है।

एप्पल द्वारा इस साल भारत में अपनी अब तक की सबसे अधिक त्यौहारी तिमाही दर्ज करने की उम्मीद है, विश्लेषकों का अनुमान है कि आईफोन 17 सीरीज की शुरुआती लोकप्रियता के कारण पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में 28 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-सितंबर अवधि में एप्पल ने लगभग 10 बिलियन डॉलर (88,500 करोड़ रुपए से अधिक) मूल्य के आईफोन निर्यात किए, जो उद्योग के अनुमानों के अनुसार, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 75 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

यह सफलता सरकार की 'मेक इन इंडिया' और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के मजबूत प्रचार को दर्शाती है, जिसने एप्पल को तमिलनाडु और कर्नाटक में उसके मैन्युफैक्चरिंग बेस का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

इस वर्ष भारत में उत्पादित लगभग 78 प्रतिशत आईफोन अमेरिका को निर्यात किए गए, जबकि एक वर्ष पहले यह आंकड़ा 53 प्रतिशत था।

--आईएएनएस

एसकेटी/