एप्पल के सीईओ टिम कुक ने मुंबई बेस्ड फोटोग्राफर की आईफोन से क्लिक की गई दिवाली की शानदार तस्वीर की शेयर

Oct 20, 2025, 11:05 AM

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस) । एप्पल के सीईओ टिम कुक ने सोमवार को दुनिया भर में दिवाली मना रहे लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए एक भारतीय फोटोग्राफर की नए आईफोन 17 प्रो मैक्स से ली गई तस्वीर साझा की।

कुक ने मुंबई बेस्ड फोटोग्राफर अपेक्षा मकर द्वारा खींची गई एक 'शानदार' दिवाली तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर की।

उन्होंने लिखा, "दुनिया भर में दिवाली मना रहे सभी लोगों को इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं! आईफोन 17 प्रो मैक्स से ली गई इस शानदार तस्वीर को साझा करने के लिए अपेक्षा मकर का धन्यवाद।"

अपेक्षा हाउस ऑफ पिक्सल्स की सह-संस्थापक हैं और एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर हैं। वह कमर्शियल और कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफी के बीच की खाई को पाटने पर काम करती हैं।

अपेक्षा कहती हैं कि नए आईफोन के साथ, चलते-फिरते जितना हो सके उतना शूट करें, अपनी जेब में मौजूद पावरफुल टूल का लाभ उठाएं।

उनके अनुसार, नई आईफोन 17 सीरीज किसी भी तरह की रोशनी में जिंदगी के खूबसूरत पलों को कैमरे में कैद कर सकती है।

वह अच्छे शॉट लेने के लिए टिप्स देते हुए कहती हैं कि बेहतरीन शॉट लेने के लिए पहले फोकस पर टैप करें और टैप को दबाकर अपनी उंगली को ऊपर या नीचे ले जाकर एक्सपोजर एडजस्ट करें।

इस बीच, भारतीय विशेषज्ञों ने हाल ही में आईफोन 17 सीरीज का इस्तेमाल कर दीयों और मोमबत्तियों के त्योहार दिवाली के फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए कुछ प्रोफेशनल टिप्स शेयर किए।

फोटोग्राफर बॉबी रॉय ने कहा कि आईफोन 17 सीरीज के नाइट मोड का इस्तेमाल कर दिवाली की तस्वीरें क्लिक की जा सकती हैं।

उन्होंने कहा, "48एमपी एचईआईएफ मैक्स का इस्तेमाल कर लाइट्स और फेस्टिव डेकोर के फाइन टेक्स्चर को आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स की बेस्ट क्वालिटी से क्लिक कर सकते हैं।"

उन्होंने बताया कि दिवाली के बेहतरीन क्लिप्स दीये जलाना जैसे दूसरे खूबसूरत मोमेंट्स के लिए सिनेमैटिक मोड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स के सभी लेंस में फोटोनिक इंजन मिलता है, जो कि कम लाइट को भी बेहतरीन तरीके से हैंडल कर लेता है, जिससे तस्वीरों में बारिकियां बरकरार रहती हैं।

एक दूसरे फोटोग्राफर पोरस विमदलाल ने पोर्ट्रेट के लिए 2x या 4x जूम इन करने की सलाह दी।

उन्होंने कहा, "यह बैकग्राउंड को नेचुरली कंप्रेस करता है और चेहरों को अधिक रियलिस्टिक दिखाता है। फोकस करने के लिए टैप करें फिर एक्सपोजर को थोड़ा कम करें। खासकर ब्राइट सेटिंग्स में, एक्सपोजर कम करने से सटल हाइलाइट्स ऐड होंगे और आपको सिनेमैटिक लुक मिलेगा।"

--आईएएनएस

एसकेटी/

